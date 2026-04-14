Ein nackter Mann sorgte am Montag auf der Strasse zwischen Reutigen und Häni BE für Aufregung. Eine Leserreporterin absolvierte dort gerade eine Fahrstunde und hatte plötzlich den unheimlichen Fremden vor ihrem Lastwagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nackter Mann läuft am Montag im Kanton Bern umher

Gefahr für Verkehr: Lastwagenkamera filmt, Polizei sucht den Mann

Trotz Meldungen blieb der Mann bislang unidentifiziert, Kantonspolizei Bern ermittelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Lisa Z.* (21) war am Montagnachmittag mit ihrem Vater, der zugleich ihr Lastwagen-Fahrlehrer ist, unterwegs. Auf der Hauptstrasse zwischen Reutigen und Häni BE tauchte plötzlich ein Mann auf ihrer Fahrspur auf und lief direkt auf das Fahrzeug zu. Der Mann hatte keine Kleidung an.

«Ich war sehr erschrocken und überrascht, weil ich mich eigentlich auf die Fahrstunde konzentrieren wollte. Das kam völlig unerwartet», sagt die junge Frau am Dienstag zu Blick. Die Szene wurde von ihrer Lastwagenkamera aufgezeichnet. Der Mann trägt einen langen Bart und hat wild zerzauste Haare.

Während Z. mit dem Schreckmoment zu kämpfen hatte, reagierte ihr Vater vergleichsweise ruhig. Als erfahrener Fahrlehrer setzte er in erster Linie auf Sicherheit «Ihm war besonders wichtig, dass wir gut an ihm vorbeikamen und keinen Unfall verursachen. Er hat die Situation etwas gefasster aufgenommen, aber er war auch sehr verwundert», erzählt die 21-Jährige.

«Albträume kommen vielleicht noch»

Auch wenn Z. den Vorfall einordnen kann, wirkt er ein wenig nach. «Albträume habe ich bisher nicht, aber das kommt vielleicht noch.»

Der Mann wurde auch von weiteren Passanten gesehen. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern, dass eine entsprechende Meldung eingegangen ist. Trotz der Hinweise konnte der Mann bisher nicht ermittelt werden.

* Name geändert