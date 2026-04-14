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Mann spaziert nackt auf Strasse im Kanton Bern
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Leserreporter filmt ihn:Hier spaziert der Mann am Strassenrand

Nackter Mann rennt bei Fahrstunde vor Lastwagen
«Das kam völlig unerwartet»

Ein nackter Mann sorgte am Montag auf der Strasse zwischen Reutigen und Häni BE für Aufregung. Eine Leserreporterin absolvierte dort gerade eine Fahrstunde und hatte plötzlich den unheimlichen Fremden vor ihrem Lastwagen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Der nackte Mann sorgte nicht nur bei Lisa und ihrem Vater für Aufregung.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nackter Mann läuft am Montag im Kanton Bern umher
  • Gefahr für Verkehr: Lastwagenkamera filmt, Polizei sucht den Mann
  • Trotz Meldungen blieb der Mann bislang unidentifiziert, Kantonspolizei Bern ermittelt
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Gina Grace ZurbrüggRedaktorin News

Lisa Z.* (21) war am Montagnachmittag mit ihrem Vater, der zugleich ihr Lastwagen-Fahrlehrer ist, unterwegs. Auf der Hauptstrasse zwischen Reutigen und Häni BE tauchte plötzlich ein Mann auf ihrer Fahrspur auf und lief direkt auf das Fahrzeug zu. Der Mann hatte keine Kleidung an.

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«Ich war sehr erschrocken und überrascht, weil ich mich eigentlich auf die Fahrstunde konzentrieren wollte. Das kam völlig unerwartet», sagt die junge Frau am Dienstag zu Blick. Die Szene wurde von ihrer Lastwagenkamera aufgezeichnet. Der Mann trägt einen langen Bart und hat wild zerzauste Haare.

Während Z. mit dem Schreckmoment zu kämpfen hatte, reagierte ihr Vater vergleichsweise ruhig. Als erfahrener Fahrlehrer setzte er in erster Linie auf Sicherheit «Ihm war besonders wichtig, dass wir gut an ihm vorbeikamen und keinen Unfall verursachen. Er hat die Situation etwas gefasster aufgenommen, aber er war auch sehr verwundert», erzählt die 21-Jährige.

«Albträume kommen vielleicht noch»

Auch wenn Z. den Vorfall einordnen kann, wirkt er ein wenig nach. «Albträume habe ich bisher nicht, aber das kommt vielleicht noch.»

Der Mann wurde auch von weiteren Passanten gesehen. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern, dass eine entsprechende Meldung eingegangen ist. Trotz der Hinweise konnte der Mann bisher nicht ermittelt werden.

* Name geändert 

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