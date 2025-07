1/5 Ein Mitarbeiter der Rodelbahn hatte sich am letzten Freitag während einer Testfahrt tödliche Verletzungen zugezogen. Foto: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Wird die Rodelbahn Heimwehfluh für immer dichtgemacht? Wie das Interkantonale Konkordat für Seilbahnen und Skilifte (IKSS) gegenüber Blick mitteilt, wird am Mittwoch eine Sonderinspektion an der Bahn in Matten bei Interlaken BE durchgeführt. Das Resultat der technischen Untersuchung soll bereits am Donnerstag kommuniziert werden. Aufgrund der Sonderinspektion ist die Rodelbahn Heimwehfluh derzeit geschlossen.

Am Dienstag hatte die Polizei noch mitgeteilt, dass erste technische Untersuchungen nach dem Unfall keine gravierenden Mängel zum Vorschein gebracht hätten, die eine unmittelbare Schliessung der Bahn erfordert hätten.

Brandgefährliche Rodelbahn

Ein Mitarbeiter (†35) der Rodelbahn war am vergangenen Freitag während einer Testfahrt aus dem Rodel geraten und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Rodel kam in der Talstation zum Stillstand. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Es ist nicht der erste tödliche Unfall auf der Anlage. Im Sommer 2010 kam eine Touristin (†26) aus Pakistan ums Leben. Das Strafverfahren gegen den Betreiber der Bahn wurde später eingestellt. 2014 erlitt eine Jugendliche (16) Kopfverletzungen.