Nach tödlichem Unfall Blick-Reporter testet Rodelbahn Heimwehfluh

Am Freitagmorgen verunglückte ein Mitarbeiter (†35) der Rodelbahn Heimwehfluh in Interlaken BE bei einer Probefahrt tödlich. Laut dem Besitzer soll ein Fahrfehler die Ursache gewesen sein. Blick-Reporter Beat Michel ist die Rodelbahn jetzt selbst hinuntergefahren.

Publiziert: 17:12 Uhr