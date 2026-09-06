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Leservideo zeigt Unfallort
Jugendlicher in Bern von Zug überrollt – tot!

Ein tragischer Bahnunfall erschüttert am Samstagabend den Bahnhof Europaplatz in Bern. Ein Leservideo zeigt den Unfallort.
Publiziert: vor 52 Minuten
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