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Leservideo aus Spiez BE
Hier kreist ein Helikopter über dem Labor

Armee und Kantonspolizei proben in diesen Tagen im Kanton Bern den Ernstfall. Das versetzt mehrere Leserreporter in Aufregung.
Publiziert: 13:55 Uhr
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