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Bern
Leservideo aus Spiez BE zeigt Helikopter über Labor
Leservideo aus Spiez BE
Hier kreist ein Helikopter über dem Labor
Armee und Kantonspolizei proben in diesen Tagen im Kanton Bern den Ernstfall. Das versetzt mehrere Leserreporter in Aufregung.
Publiziert: 13:55 Uhr
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