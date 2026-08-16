Töff-Karambolage in Bellelay BE fordert Schwerverletzten

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Bellelay ein Verkehrsunfall, an dem ein Auto und mehrere Töffs beteiligt waren. Drei Töfffahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Letzterer wurde von der Rega per Helikopter ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Töfffahrer stürzten bei Unfall in Bellelay BE am Sonntagmorgen

Erster Töfffahrer schwer verletzt, Rega-Helikopter brachte ihn ins Spital

Strasse stundenlang gesperrt, Feuerwehr regelte Verkehr und beseitigte Spuren

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz vor 11 Uhr, wurde die Kantonspolizei Bern über einen Verkehrsunfall auf der Route de Genevez auf Höhe der Abzweigung zum Weiler Moron in Bellelay BE informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Gruppe von fünf Töfffahrern von Bellelay aus in Richtung Le Fuet unterwegs.

In einer Rechtskurve auf Höhe der Kreuzung, die zum Weiler Moron führt, verlor der führende Töfffahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einem Seitenaufprall mit einem Auto, das von Le Fuet in Richtung Bellelay fuhr. Durch den Aufprall stürzte der Töfffahrer, und sein Töff rutschte über die Fahrbahn.

Autofahrer blieb unverletzt

Der zweite Töfffahrer prallte gegen das auf der Fahrbahn liegende Motorrad und stürzte ebenfalls. Ein dritter Töfffahrer prallte anschliessend gegen den zweiten Töff und stürzte seinerseits. Die beiden anderen Töfffahrer der Gruppe sowie der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Anwesende Passanten leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der erste Töfffahrer wurde schwer verletzt und von der Rega per Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Der zweite Töfffahrer wurde verletzt, der dritte leicht. Sie wurden von zwei Rettungssanitäterteams versorgt und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Verkehr wurde umgeleitet

Der betroffene Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen vollständig für den Verkehr gesperrt werden, auch für den öffentlichen Nahverkehr, um Rettungs- und Pannenhilfemassnahmen sowie die unfallbedingten Ermittlungen zu ermöglichen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Insbesondere die Feuerwehr von Val d’Or wurde mobilisiert, um den Verkehr zu regeln und die Spuren auf der Fahrbahn zu beseitigen.

Neben verschiedenen Einheiten der Berner Kantonspolizei wurden zwei Rettungsdienstteams, ein Rega-Helikopter, die Feuerwehr von Val d’Or sowie ein Pannendienst mobilisiert. Die Berner Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache zu ermitteln und die genauen Umstände des Unfalls festzustellen.