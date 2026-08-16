Velofahrer bei Unfall in Gelterfingen BE schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist es in Gelterfingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Velo und einem Lieferwagen gekommen. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Gelterfingen: Velofahrer am 16. August 2026 verletzt

Fahrer des Lieferwagens und Begleiter blieben unverletzt nach der Kollision

Verkehr eine Stunde wechselseitig geführt, Polizei untersucht Unfallhergang

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag, kurz vor gegen 11.10 Uhr die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Gerzenseestrasse auf Höhe der Einmündung des Farnerenwegs in Gelterfingen (Gemeinde Kirchdorf) erhalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lieferwagen vom Farnerenweg herkommend in Richtung Gerzenseestrasse unterwegs. Auf Höhe der Einmündung beabsichtigte der Lenker, nach links auf die Gerzenseestrasse in Richtung Gerzensee abzubiegen. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Velofahrer, der auf der Gerzenseestrasse von Gerzensee herkommend in Richtung Belp unterwegs war.

Autolenker blieb unverletzt

Der Velofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lieferwagenfahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Während der Unfallarbeiten konnte der Verkehr während rund einer Stunde nur wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.