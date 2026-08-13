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Unfallhergang wird ermittelt
Töfffahrer kollidiert mit Traktor in Schüpfen BE – schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ist es in Schüpfen zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Töff gekommen. Der Lenker des Töffs wurde dabei schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Unfallhergang wird untersucht.
Publiziert: 13.08.2026 um 16:16 Uhr
Ein Töfffahrer ist bei Schüpfen mit einem Traktor kollidiert und schwer verletzt worden.
Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Donnerstagmorgen, gegen 8.50 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach es auf der Leimerenstrasse in Schüpfen zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ersten Kenntnissen zufolge war ein Töff von Schüpfen herkommend auf der Leimerenstrasse in Richtung Grächwil unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Traktor in Richtung Schüpfen. 

In der Folge kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Lenker des Töffs wurde beim Unfall schwer verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände aufgenommen.

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