Am Dienstagmittag hat sich in St. Stephan eine Kollision zwischen einem E-Bike und einem Kind auf einem Velo ereignet. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Die Lenkerin des E-Bikes entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstag wurde der Kantonspolizei Bern nachträglich gemeldet, dass sich um zirka 13.15 Uhr, auf der Lenkstrasse in St. Stephan ein Unfall mit einem E-Bike und einem Kind auf seinem Velo ereignet habe, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr eine Gruppe von Schulkindern mit ihren Velos auf dem Trottoir bei der Lenkstrasse von Matten in Richtung St. Stephan BE. Im Bereich zwischen einem Garagenbetrieb und dem Schulhaus St. Stephan näherte sich den Schulkindern eine E-Bike Fahrerin von hinten. In der Folge kam es zur Kollision mit einem der Kinder. Beide stürzten in der Folge zu Boden. Die Lenkerin des E-Bikes sprach die beiden Kinder an, entfernte sich aber danach von der Unfallstelle. Das Kind wurde beim Unfall verletzt und musste sich in ein Spital begeben.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Kantonspolizei Bern Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere die Lenkerin des betroffenen E-Bikes sowie Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 225 31 31 zu melden.