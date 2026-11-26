Am Bahnhof Huttwil sorgte eine Festnahme am Donnerstagmittag für Aufsehen. Ein aggressiver Mann musste von der Polizei überwältigt werden.

Darum gehts Kurz vor 11 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über einen verwirrten, durchnässten Mann ein

Die Ambulanz betreute den Mann, bei einer Kontrolle in Huttwil geriet er unter Diebstahlsverdacht

Als die Polizei ihn mitnehmen wollte, wurde er aggressiv und nach einem Handgemenge festgenommen

Janine Enderli Redaktorin News

Aufsehenerregende Szenen am Donnerstag in Huttwil BE: Am Bahnhof der Berner Gemeinde musste ein aggressiver Mann festgenommen werden.

Ein Leserreporter beobachtete den Vorfall kurz vor dem Mittag. Er schildert: «Sie verhafteten einen jungen Mann.» Was genau passiert ist, habe er nicht gesehen.

Aufnahmen des Lesers zeigen, wie zwei Polizisten den randalierenden Mann zu Boden bringen. Zuvor kam es zu einem Handgemenge. Für den Leserreporter sei es ungewöhnlich gewesen, solche Szenen zu sehen. «Ich fühlte mich etwas an amerikanische Verhältnisse erinnert.»

Das ist passiert

Auf Blick-Anfrage erklärt die Berner Kantonspolizei, dass kurz vor 11 Uhr eine Meldung über eine verwirrte und durchnässte Person eingegangen sei. Der Mann wurde daraufhin von der Ambulanz betreut, konnte später aber entlassen werden.

Um die Identität festzustellen, rückte auch die Polizei aus und führte eine Personenkontrolle durch. Diese ergab, dass der Mann für ein Diebstahldelikt infrage kommt. Als die Polizisten den Mann für weitere Abklärungen mitnehmen wollten, wurde er plötzlich aggressiv. Schliesslich konnte er festgenommen werden. Weitere Ermittlungen laufen.