Ein Wolf soll bei seiner Einfuhr in die Schweiz einen Heimtierausweis für Hunde gehabt haben. In Bern wurde das Tier beschlagnahmt, nachdem Privatpersonen es offenbar als Haustier gehalten hatten. Es ist nicht das erste Mal, dass kuriose Haustiere in der Schweiz Schlagzeilen machen.

Darum gehts In Bern beschlagnahmten die Behörden einen Wolf, der als Welpe illegal eingeführt worden war

In Biel starben zwei Präriehunde zehn Tage nach ihrer Beschlagnahmung wegen fehlender Bewilligung

Ein DNA-Test ergab bei der 2025 beschlagnahmten Hündin Aska einen Grauwolfanteil von 44 Prozent

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Wolf als Haustier im Garten: Was unglaublich klingt, ist in Bern tatsächlich passiert. Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) in einer Medienmitteilung schreibt, hielten Privatpersonen das Raubtier auf ihrem Grundstück. Doch nicht etwa in einem Wildpark oder einem Gehege mit entsprechender Bewilligung, sondern offenbar als Haustier. In welcher Gemeinde sich die Geschichte abgespielt hat, nannte das Bundesamt nicht.

Der Wolf wurde als Welpe illegal in die Schweiz gebracht und soll bei seiner Einfuhr einen europäischen Heimtierausweis für Hunde gehabt haben. Die Behörden griffen durch und beschlagnahmten das Tier. Jetzt wird ermittelt, wie genau das wilde Tier in die Schweiz gelangte. Der Berner Fall ist kein Einzelfall – das zeigen fünf kuriose Tier-Einsätze aus dem Blick-Archiv.

Känguru büxt aus und hält Besitzer auf Trab

Ein Mann aus Ueken AG hielt gleich zwei Wallabys, eine kleinere Känguruart. Doch eines der Tiere, Caleb, büxte aus seinem Stall aus. Drei Tage lang suchte sein Besitzer verzweifelt nach dem Ausreisser. Schliesslich entdeckte ein Bauer das Känguru auf einem Feld im Nachbardorf Oberfrick. Gemeinsam mit einem Fachmann fing er Caleb ein und brachte ihn zu seinem Besitzer zurück.

Präriehunde als Haustiere – dann griffen die Behörden ein

Eine Frau aus Biel hielt fünf Jahre lang zwei Präriehunde namens Johnny und Mary in ihrer Wohnung. Allerdings fehlte ihr die notwendige Bewilligung für die Wildtierhaltung. 2021 beschlagnahmten deshalb eine Kantonsveterinärin und Polizisten die beiden Tiere. Für die Besitzerin endete die Geschichte tragisch: Johnny und Mary starben nur zehn Tage nach der Beschlagnahmung.

Hündin Aska hatte 44 Prozent Wolfs-DNA

2025 nahmen Behörden einem Halter die Hündin Aska weg und brachten sie in den Tierrettungspark Sikypark. Ein DNA-Test zeigte, dass Aska zu 44 Prozent Grauwolf ist. Die Haltung solcher Kreuzungen gilt als besonders anspruchsvoll. Der Wildbiologe Marc Zihlmann warnt vor dem Hybriden: «Er ist gefährlicher als der Wolf.» In der Schweiz gelten besondere Auflagen für Hund-Wolf-Kreuzungen.

Exotische Echse spaziert über einen Veloweg

Im Juli 2024 entdeckte ein Passant in Rheinfelden AG eine rund 40 Zentimeter grosse Bartagame auf einem Veloweg. Die Polizei brachte das Reptil zunächst in Sicherheit und suchte nach dem Besitzer. Schliesslich fand eine Reporterin einen Aushang, auf dem die Halterin nach ihrer entlaufenen Echse suchte. So fand die Bartagame wieder nach Hause.

Drei Meter lange Python im Wald entdeckt

Im August 2026 entdeckten Spaziergänger in einem Waldstück bei Winterthur eine rund drei Meter lange Teppichpython. Ein Reptilien-Spezialist der Kantonspolizei fing die ungiftige Schlange ein. Die Polizei suchte anschliessend nach dem unbekannten Halter.