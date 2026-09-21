Schwerer Töff-Unfall in Safnern BE: Am Samstagabend stürzte ein Mann und blieb bewusstlos am Boden liegen. Polizei, Ambulanz und ein Helikopter rückten umgehend aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Töffunfall in Safnern BE am Samstagabend, Fahrer bewusstlos gefunden

Zeugen hörten Motorgeräusche, fanden jungen Mann keuchend am Boden

Töff lag 30 Meter entfernt, Polizei und Rettungshelikopter im Einsatz

Schwerer Unfall in Safnern BE: Polizei, Ambulanz und ein Rettungshelikopter mussten am Samstagabend in die Berner Gemeinde ausrücken. Wie ein Leserreporter berichtet, stürzte ein Töfffahrer schwer. «Er lag bewusstlos auf dem Boden», schildert der Schweizer seine Eindrücke. «Man hörte schon von weitem das Aufheulen eines Töffs und ein anschliessendes Kratzen. Wir sind dann direkt zum Unfallort geeilt, dort lag dann ein nicht ansprechbarer junger Mann keuchend am Boden – sein Töff lag etwa 30 Meter weiter vorne.»

In einer Medienmitteilung informiert die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag zum Unfall. Es handelt sich um ein selbstverschuldetes Ereignis. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen.

Feuerwehr im Einsatz

Er war von Orpund herkommend auf der Hauptstrasse Richtung Meinisberg unterwegs gewesen, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Randstein am linken Strassenrand kollidierte. Anschliessend kam es zum Sturz. Der Töff-Fahrer rutschte ferner über die Fahrbahn und kollidierte mit einem am linken Strassenrand abgestellten, landwirtschaftlichen Anhänger. Ein Helikopter der Rega brachte das Unfallopfer schliesslich ins Spital.

«Der betroffene Strassenabschnitt blieb für die Dauer der Unfallarbeiten während rund zwei Stunden vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet», teilt die Kantonspolizei Bern weiter mit. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs laufen.