In der Nacht auf Sonntag ist es in Schwenden im Diemtigtal zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen. Der Fahrer wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Beifahrer verletzte sich leicht und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Schwenden BE: Auto stürzt Böschung hinunter, überschlägt sich

Fahrer schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen, Beifahrer leicht verletzt

Kileystrasse zeitweise gesperrt, Ermittlungen durch Kantonspolizei Bern laufen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, gegen 2.50 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach es in Schwenden im Diemtigtal BE (Gemeinde Diemtigen) zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Ersten Kenntnissen zufolge war ein Auto auf der Kileystrasse talabwärts in Richtung Schwenden im Diemtigtal unterwegs. Kurz vor der Hausnummer 573 kam das Auto in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse ab, stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich in der Folge und kam in einem Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Autofahrer schwer verletzt mit Helikopter ins Spital geflogen

Der Fahrer des Autos verletzte sich beim Unfall schwer. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Drittpersonen Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Air-Glaciers in Spital geflogen. Der Beifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Die Kileystrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Team der Air-Glaciers, ein Ambulanzteam, die Feuerwehren Diemtigen und Spiez sowie ein Abschleppdienst. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.