Am Sonntagnachmittag ist es in Oberwil im Simmental zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Oberwil BE: Auto kollidiert mit Lieferwagen

Beifahrerin schwer verletzt, mit Rega-Helikopter ins Spital geflogen

Strasse vier Stunden gesperrt, zwei Helikopter und Feuerwehren im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, kurz nach 14.05 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach sich in Oberwil im Simmental ein Verkehrsunfall zugetragen habe. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer von Spiez BE herkommend auf dem Heidenweidli Richtung Zweisimmen unterwegs und beabsichtigte, in Oberwil auf die Brücke zum Tächenbühl einzubiegen.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Die Beifahrerin des Autos wurde beim Unfall eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht.

Zwei Helikopter im Einsatz

Ein Kleinkind, das sich im Auto befand und leicht verletzt wurde, wurde zusammen mit dem ebenfalls leicht verletzten Lenker mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital gebracht. Der Lenker und die Beifahrerin des Lieferwagens wurden beim Unfall ebenfalls leicht verletzt und zur Kontrolle mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieb der betroffene Strassenabschnitt für rund vier Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Helikopter der Rega, ein Helikopter der Air-Glaciers, zwei Ambulanzteams, die Feuerwehren Oberwil und Spiez sowie ein Abschleppdienst. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.