Daniel Koch, einst «Mister Corona», erholt sich im Inselspital Bern von einer Hirnhautentzündung. Der 71-Jährige erlitt die Krankheit nach einem Zeckenstich, trotz Impfung. Jetzt kämpft er sich mit Reha zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Koch (71) liegt wegen Hirnhautentzündung im Berner Inselspital

Zeckenbiss trotz Impfung führte zu schwerer Erkrankung und erneutem Spitalaufenthalt

Koch bleibt vier Wochen zur Reha im Inselspital, kämpft sich langsam zurück

Angela Rosser Journalistin News

Bereits seit mehreren Wochen liegt Daniel Koch (71) im Berner Inselspital. Grund für den Aufenthalt ist eine Hirnhautentzündung, erklärte der als «Mister Corona» bekannt gewordene Arzt gegenüber «Nau.ch».

Der Auslöser für die Krankheit war ein Zeckenbiss. Er vermutet, dass er sich diesen im Wald bei einem Spaziergang mit seinen Hunden aufgelesen habe. «Leider habe ich die Zecke nicht bemerkt», so der ehemalige Leiter für übertragbare Krankheiten des BAG in den Jahren 2008 bis 2020.

Keine Kraft mehr

Trotz Impfung kam es bei Koch zu der lebensgefährlichen Erkrankung. «Offensichtlich hat die Impfung nicht mehr richtig gewirkt», erklärt er. Er habe von einem Tag auf den anderen keine Kraft mehr gehabt und konnte fast nicht mehr laufen. Plötzlich habe er auch noch Fieber gehabt.

Obendrein ist Koch bereits zum zweiten Mal im Spital. Weil er zu früh nach Hause wollte, sei er gestürzt. Der Sturz führte zu weiteren Verletzungen, so dass er erneut ins Spital musste.

Mehrere Wochen Reha

Derzeit erholt sich Koch im Inselspital und absolviert eine Reha. «Ich bleibe sicher die nächsten vier Wochen noch im Inselspital. Ich bin aber nicht mehr im Notfall, sondern bin mich wieder am Aufbauen.»

Der 71-Jährige gibt sich kämpferisch und ist überzeugt, dass alles gut kommen werde. Er sei aber noch immer sehr müde. Bereits vor zwei Jahren musste Koch einen längeren Spitalaufenthalt überstehen, als er sich einer Schlüsselbeinoperation unterzog. Nun bleibt zu hoffen, dass er sich bald vollständig erholt. Die besten Genesungswünsche begleiten ihn.