Die Schweizer Luftwaffe hatte in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun. G7-Gipfel in Frankreich, Bürgenstock-Konferenz und die alltäglichen Aufgaben. Aus diesem Grund musste nun ein Auftritt des PC-7 Teams am Truckerfestival Interlaken abgesagt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Luftwaffe sagt PC-7-Vorführung in Interlaken wegen Friedenskonferenz ab

Personelle und materielle Ressourcen durch Bürgenstock-Gipfel stark beansprucht

Festival lockt jährlich Zehntausende Besucher, Ersatz für Flugshow entfällt

Janine Enderli Redaktorin News

Eigentlich sollte das unverkennbare Motorendröhnen der neun Pilatus-PC-7-Turboprop-Maschinen am Wochenende zu den Highlights über dem Flugplatz Interlaken gehören. Doch der Himmel bleibt leer. Wie die Schweizer Luftwaffe kurzfristig mitteilen musste, fällt die lang ersehnte Vorführung des PC-7 Teams am internationalen Trucker & Country Festival ins Wasser. Eine Hiobsbotschaft für die Tausenden Fans.

Grund für die Absage ist die Beanspruchung von Personal und Material durch die Sicherungseinsätze zugunsten der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock sowie des G7-Gipfels im französischen Évian.

«Personelle Ressourcen stark beansprucht»

«Aufgrund des Armeeeinsatzes im Zusammenhang mit dem Gipfeltreffen auf dem Bürgenstock wurden die verfügbaren personellen und materiellen Ressourcen der Luftwaffe in den vergangenen Wochen stark beansprucht», erklärt das betroffene Team auf Instagram. Um die alltägliche Einsatzbereitschaft der Armee nicht zu gefährden, musste die Reissleine gezogen werden.

Auf Anfrage von Blick erklärt die Armee, dass die Bewältigung sowohl die Berufs- als auch die Milizorganisation der Armee in besonderem Masse beansprucht habe. «Auch wenn sich die Armee der Bedeutung des Trucker- und Countryfestivals bewusst ist und Vorführungen des PC-7 Teams einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit der Schweizer Luftwaffe sowie zur Verbundenheit mit der Bevölkerung leisten, muss die Armee der Sicherstellung ihrer Kernaufträge und der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft Priorität einräumen.»

Diese Einsatzbereitschaft bedinge neben einsatzbereitem Material auch einsatzbereites Personal, was eine entsprechende Regeneration voraussetze. «Vor diesem Hintergrund stehen die für die sichere Durchführung der Vorführung erforderlichen Kapazitäten leider aktuell nicht zur Verfügung.»

«Das ist blöd»

Für die Besucherinnen und Besucher in Interlaken kommt die Absage überraschend. Das Festival lockt jedes Jahr Zehntausende Fans von Country-Musik, Line Dance und Lastwagen an.

In den sozialen Medien fallen die Reaktionen gemischt aus: Viele zeigen Verständnis für den Entscheid und betonen, dass die Sicherheit Vorrang habe.

Andere hätten sich die Durchführung des Anlasses gewünscht und bedauern die Absage. «Das ist blöd», schreibt etwa ein Nutzer unter dem entsprechenden Instagram-Beitrag. «Mega schade», kommentiert eine andere Userin.

«Keine nennenswerten, negativen Reaktionen»

Das Truckerfestival Interlaken erklärt auf Nachfrage, dass bei einem Anlass in der Grösse des internationalen Trucker & Country-Festivals immer das Risiko bestehe, dass es kurzfristig zu Absagen oder Programmänderungen kommt – sei es bei Bands, Rahmenprogrammpunkten oder auch Ausstellerinnen und Standbetreibern. «Wir nehmen die Absage des PC-7 Teams zur Kenntnis und freuen uns darauf, das Team bei einer zukünftigen Ausgabe wieder in Interlaken begrüssen zu dürfen», sagt Alexandra Krebs, Geschäftsführerin des Festivals. Bislang seien den Organisatoren keine nennenswerten negativen Reaktionen bekannt.

Einen Ersatz für die Flugshow gibt es nicht. Krebs: «Wir werden keinen Ersatz für die Flugvorführung organisieren. Dank unseres vielfältigen Festivalprogramms mit Musik, Shows, Trucks, Bikes, Line Dance, Familienangeboten sowie zahlreichen Aktivitäten und Präsentationen unserer Partner dürfen sich unsere Gäste dennoch auf ein attraktives und abwechslungsreiches Festivalwochenende freuen.» Das Truckerfestival beginnt am 26. Juni und dauert das ganze Wochenende.