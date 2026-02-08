Schon wieder kam es ausgerechnet in Basel zu einem gewalttätigen Vorfall im Rahmen eines Juniorenturniers. Am «Stärn Cup Hallenmaster FCBS» in der Turnhalle des Freien Gymnasiums Basel ist ein Zuschauer auf einen Trainer losgegangen.

Wieder ein gewalttätiger Vorfall. Wieder bei einem Fussball-Juniorenturnier. Wieder im Raum Basel. Am «Stärn Cup Hallenmaster» in der Dreifachturnhalle des Freien Gymnasiums Basel fliegen am Samstagabend die Fäuste. «Unser Trainer hat einen Schlag abbekommen», sagt der Juniorenobmann des FV Lörrach-Brombach e.V. aus Süddeutschland.

Der «Stärn Cup» ging am Samstag los und läuft noch bis Sonntagabend. Verschiedene Altersgruppen von Junioren treffen dort aufeinander. Nebst Organisator FC Black Stars aus Basel und dem FV Lörrach-Brombach tschutten hier unter anderem auch Nachwuchsmannschaften des FC Zürich, FC Basel, SR Delémont, Wohlen und der BSC Old Boys.

Die E-Juniorenmannschaft von Lörrach-Brombach, Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren, war am Samstagabend in der Turnhalle des Gymnasiums, als es zum Handgemenge kam. Doch der Reihe nach.

Hingekniet und Kind erschreckt

Der Vorfall habe kurz vor 20.30 Uhr seinen Lauf ausserhalb des Spielfeldes genommen. «Ein Zuschauer erschreckte einen unserer Spieler», sagt der Obmann von Lörrach-Brombach, der nicht namentlich genannt werden möchte. Der Zuschauer, der gemäss Augenzeugen nach Alkohol gerochen habe, habe sich hingekniet und habe das neunjährige Kind erschreckt.

Der Trainer der Lörracher Junioren habe so etwas als unnötig empfunden und gesagt: «He, lass das doch sein.» Daraufhin habe ein Wort das andere ergeben und die Situation sei eskaliert.

Weitere Zeugen berichten Blick: «Der Mann schlug dem Trainer ins Gesicht! Es kam zu einem kurzen Handgemenge, das dank des besonnenen Verhaltens des Trainers und des schnellen Eingreifens eines weiteren Zuschauers rasch beendet werden konnte.» Passiert sei die Szene oberhalb der Tribüne.

«Man entschied sich, die Polizei zu rufen»

Der Juniorenobmann des FV Lörrach-Brombach sagt zu Blick: «Er hat den Trainer von uns tätlich angegangen, bedauerlicherweise bei einem Jugend-Fussballspiel. Wir müssen das leider bestätigen.» Auch danach habe sich der Mann laut Augenzeugen weiterhin aggressiv verhalten. Er soll geschrien, auf andere Personen gezeigt und sie bedroht haben.

Kurz darauf habe sich das Team aus Deutschland im Freien beraten. «Der Trainer hat die Jungs genommen und sie sind vor die Halle. Dort entschied man sich, die Polizei zu rufen», sagt der Junioren-Obmann, der auch im Präsidium des Klubs sitzt.

Zusammen mit dem Trainer wurde der Zuschauer identifiziert. Gemäss Obmann hätten Augenzeugen berichtet, wie dieser dann «in Handfesseln» weggebracht worden sei. Wer der Mann ist, ist nicht bekannt.

Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt Einsatz

Die Kantonspolizei Basel-Stadt möchte sich zu Details nicht äussern, bestätigt aber einen Einsatz. Dieser habe um 20.30 Uhr beim Freien Gymnasium stattgefunden.

Der Trainer möchte lieber nicht direkt mit Blick sprechen, lässt der Junioren-Obmann des FV Lörrach-Brombach ausrichten. Aber: «Ihm gehts gut. Er hat einen Schlag abbekommen, musste aber nicht in ärztliche Behandlung.»

Der Vorfall sei unschön, die Berichterstattung darüber aber nötig, sagt der Obmann: «Es passiert immer öfter, wie man auch letzte Woche gesehen hat.» Er meint damit den tätlichen Angriff auf eine Fussball-Juniorentrainerin in Pratteln BL.

Durch den Angriff auf den Trainer am Samstag sei auch das eigentliche Problem, das Erschrecken des Kindes, weit in den Hintergrund gerückt. Das sei schade, sagt der Obmann: «Wir haben Sorge und Fürsorge für unsere Spieler.»