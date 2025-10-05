Die 15-jährige Debora-Aniko Kovács aus Basel wird seit über zwei Monaten vermisst. Ihre Mutter Anna Kovács ist gegenüber Blick überzeugt, dass ihre Tochter festgehalten wird und in Gefahr ist. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet.

Darum gehts 15-jährige Debora-Aniko Kovács seit über zwei Monaten vermisst

Mutter vermutet Gefahr, glaubt nicht an freiwilliges Verschwinden

Ralph Donghi

Anna Kovács (34) aus Basel ist am Boden zerstört. Seit über zwei Monaten fehlt von ihrer Tochter Debora-Aniko Kovács (15) jede Spur. «Ich bin sicher, sie wird festgehalten», sagt die Mutter am Sonntag verzweifelt zu Blick.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Freitag eine Vermisstmeldung veröffentlicht und den Namen des Teenagers sowie ein Bild von Debora veröffentlicht. Die Polizei schreibt, dass die Jugendliche seit dem 25. Juli 2025 für ihre Angehörigen nicht mehr erreichbar sei.

«Ich bin sicher, dass ihr Leben in Gefahr ist»

Normalerweise macht die Polizei eine Vermisstmeldung erst öffentlich, wenn alle anderen Massnahmen zu keinem Erfolg geführt haben. Ist Debora abgehauen? Die Mutter von Debora meint: «Ich bin sicher, dass ihr Leben in Gefahr ist.»

Laut der Polizei soll Debora an jenem Freitagabend gegen 23 Uhr zuletzt an ihrem Wohnort in Basel gesehen worden sein. Sie habe diesen in der Nacht auf Samstag verlassen.

Mutter Anna Kovács ergänzt: «Debora war in der Nacht noch bei ihrer jüngeren Schwester im Zimmer. Doch sie war bei ihr ganz normal und hat auch nichts angedeutet.»

Debora holt normalerweise Gipfeli

Dann, am nächsten Morgen, so vermutet die Mutter, sei Debora irgendwann nach 6.30 Uhr gegangen. «Ich war noch am Schlafen. Normalerweise geht sie Gipfeli holen.» Doch diesmal kehrt die 15-Jährige nicht mehr heim. Als ihre Mutter aufwacht, denkt sie sich zuerst nichts dabei, als sie Debora nicht in der Wohnung sieht.

Doch nach einer Stunde bekommt sie Angst um ihr Tochter. Denn: «Debora ruft sonst regelmässig an», sagt Anna Kovács. «Da wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmt.»

Vermisstenanzeige bei der Polizei

Gegen 11.30 Uhr macht die Mutter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Auch die Angehörigen suchen nach ihrer Liebsten. «Jeden Tag», sagt die Mutter und weint. Weil die Suche erfolglos bleibt, hat nun die Polizei eine öffentliche Suche gestartet. Die Polizei schrieb über die Vermisste: «Sie könnte sich ins Ausland begeben haben.»

Obwohl Anna Kovács nicht an diese These glaubt, hofft sie, dass die Polizei ihre ältere Tochter dank Hinweisen aus der Bevölkerung findet. Denn: «Ich bin sicher, dass Debora das nicht geplant hat.» Es habe keinen Streit oder auch sonst keine Anzeichen gegeben. Zudem habe Debora auch ihr Handy, das sie oft benutzt habe, zu Hause gelassen. «Sie nahm nur das Portemonnaie mit.» Um die Chancen zu erhöhen, dass ihre Tochter gefunden wird, gibt sie Blick zwei weitere Bilder von Debora.

Schwarzes Kleid und Nike-Schuhe

Die 15-Jährige ist gemäss Polizei circa 160 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat dunkle, lange Haare. Zudem hat sie ein Muttermal am linken Nasenflügel. Sollte man Debora sehen, wird um schonende Anhaltung gebeten, und man soll die Polizei anrufen. Ihre Mutter ergänzt: «Sie soll ein schwarzes Kleid und weisse Nike-Schuhe getragen haben.»

Anna Kovács hat noch Hoffnung, dass man ihre Tochter findet, aber sie wittert auch grosse Gefahr. Die Mutter sagt: «Debora ist so eine Liebe. Und sie würde nie von sich aus einfach abhauen.»