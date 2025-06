Wo ist Eva Breu (79) aus Frenkendorf BL?

Die Baselbieter Polizei sucht nach der 79-jährigen Eva Breu aus Frenkendorf BL. Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntag gesehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personen, die Breu gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Foto: Baselbieter Polizei

Vermisste ist stark dement und auf Medikamente angewiesen

In Frenkendorf BL wird seit Sonntag die 79-jährige Eva Breu vermisst. Die Polizei Basel-Landschaft ersucht deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Breu ist 1,75 Meter gross und hat eine schlanke Statur. Die Vermisste hat helle, fast weisse, halblange Haare und trägt ein gelb-blau geblümtes Sommerkleid. Die Seniorin ist zu Fuss unterwegs.

Vermisste ist auf Medikamente angewiesen

Zuletzt wurde Breu am Sonntag um circa 18 Uhr an der Eggstrasse in Frenkendorf BL gesehen. Die Vermisste ist stark dement und auf Medikamente angewiesen.

Personen, die sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen.