Bei einem Unfall in Grindelwald ist ein 34-jähriger Basejumper ums Leben gekommen. Am Freitag wurde er nach Mittag als vermisst gemeldet.

1/2 Am Eiger kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall. Foto: Google Maps

Am Freitagmittag verunglückte in Grindelwald ein 34-jähriger Schweizer Basejumper tödlich. Der Kantonspolizei Bern wurde kurz vor 12.25 Uhr gemeldet, dass der Mann ab dem Grat des Eigers vermisst sei, heisst es in einer Mitteilung.

Die ausgerückten Einsatzkräfte leiteten entsprechende Suchmassnahmen ein. Im Rahmen eines Suchflugs konnte eine Person auf dem Challifirn Gletscher auf der Südseite des Eigers lokalisiert werden. Die Rettungskräfte konnten den 34-jährigen Schweizer nur noch tot bergen.

Gemäss ersten Erkenntnissen sprang der Mann mit einem Wingsuit von der Absprungstelle «Eiger South». Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in Schwierigkeiten, kollidierte mit dem Gelände und stürzte ab.