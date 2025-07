In Matt GL verschwunden Vermisster Mann (†20) stürzt bei Wanderung ab

Am Freitag wurde in Matt GL ein Mann als vermisst gemeldet. Im Rahmen einer gross angelegten Suchaktion konnte die vermisste Person am Samstag im Gebiet Geisstal nur noch tot aufgefunden werden.

Publiziert: 19.07.2025 um 16:39 Uhr | Aktualisiert: vor 12 Minuten