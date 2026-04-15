Die Aargauer Polizei sucht diese 7 Hooligans

Nach Ausschreitungen nach dem Cup-Spiel FC Aarau gegen BSC Young Boys am 20. September 2025 in Aarau kam es zu 200'000 Franken Sachschaden. Jetzt veröffentlicht die Staatsanwaltschaft verpixelte Bilder von 7 Verdächtigen zur Identifizierung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach Ausschreitungen am 20. September 2025 in Aarau veröffentlicht Aargau verpixelte Fotos

Aargauer Behörden setzen sieben Verdächtigen ein Ultimatum: freiwillig melden oder Fotos online

200'000 Franken Sachschaden durch Krawalle beim Cup-Spiel FC Aarau gegen YB War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Im Nachgang zum Cup-Spiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys vom 20. September 2025 kam es in Aarau zu massiven Ausschreitungen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200'000 Franken. Zur Identifizierung weiterer beteiligter Personen veröffentlicht die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau nun verpixeltes Bildmaterial.

Veröffentlicht werden Fotos von insgesamt sieben Verdächtigen. Die Aargauer Behörden stellten den YB-Chaoten bereits Anfang April ein Ultimatum. Entweder, ihr stellt euch freiwillig, oder wir veröffentlichen eure Fotos. Zu einem späteren Zeitpunkt würde dann allenfalls auch unzensiertes Bildmaterial veröffentlicht werden.

Die gesuchten Personen haben die Möglichkeit, sich bis zum 21. April mit der Kantonspolizei des Kantons Aargau unter 062 835 81 81 oder hoogan@kapo.ag.ch in Verbindung zu setzten. Personen, die Angaben zur Identität der gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich ebenfalls bei der Kantonspolizei Aargau zu melden.

Schlacht mit der Polizei

Beim Cupspiel gegen den FC Aarau hatten YB-Fans im Stadion massiv Feuerwerk gezündet, wodurch sich einige Zuschauer Verbrennungen zuzogen. Nach dem Spiel gingen Berner auf die Polizei los.

Mit der Veröffentlichung von Fotos will die Polizei weitere Personen identifizieren, die an damals begangenen strafbaren Handlungen beteiligt gewesen sind. Die Rede ist von Sachbeschädigungen, Störungen des öffentlichen Verkehrs und Landfriedensbruch.

Nachdem man bereits einige Querulanten hat ausmachen und befragen können, seien die Möglichkeiten zur Ermittlung mittlerweile «ausgeschöpft», hiess es in einer Mitteilung der Behörden von Anfang April. Deshalb werde nun öffentlich gefahndet.