Beim Cup-Spiel von Aarau gegen die Berner Young Boys ist es am Samstag in Aarau zu Zwischenfällen gekommen. Bereits während des Spiels erlitten fünf YB-Fans Brandverletzungen – wegen eigener Pyros. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die YB-Fans seien teilweise erheblich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Fans seien von der Ambulanz in verschiedene Spitäler gebracht worden.

«Sechs Zuschauer mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen hospitalisiert werden», sagt Aaraus Medienchef Jérôme Thiesson auf Blick-Anfrage. «Es handelt sich um leichte Verbrennungen, eine Augenverletzung und Atembeschwerden wegen Rauch.»

Nach dem verlorenen Spiel hätten YB-Fans die Aargauer Polizei dann am Bahnhof massiv angegriffen und sie mit Steinen und Baustellenabschrankungen beworfen. Ein Polizist erlitt Prellungen, zwei Polizeiautos wurden beschädigt. Die Polizei setzte Gummischrot und Pfefferspray ein. Nach Abfahrt des Extrazugs wurde die Notbremse gezogen. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt zur Identifizierung der Übeltäter.