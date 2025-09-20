Filets Tor in der 2. Minute reicht: Der FC Aarau schlägt YB in der 2. Cup-Runde mit 1:0 und kegelt die Berner aus dem Wettbewerb. Damit endet die Cup-Saison für YB erneut gegen einen Unterklassigen.

1/5 Grosser Jubel in Aarau: Der Challenge-Ligist wirft das grosse YB aus dem Cup. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Die Berner Hoffnungen auf einen entspannten Cupabend haben sich auf dem Brügglifeld schon nach 90 Sekunden erledigt. Acquah verlängert einen Aarauer Einwurf in den Strafraum, wo Filet umkreist von fünf stauenden Bernern den Ball mit der Brust herunterpflücken und zur Blitzführung einschiessen. YB im Tiefschlaf!

Immerhin erwacht der Favorit danach. Eine Stunde lang spielen nur noch die Berner. Vor der Pause verpassen Colley und Edimilson die beste von zahlreichen Chancen zum Ausgleich, Hübel ist zur Stelle. Der Schweizer U21-Goalie zieht einen richtig guten Abend ein und lenkt nach der Pause auch den gefährlichen Schlenzer von Hadjam noch über die Latte.

Nach etwas mehr als einer Stunde kommt dem FCA dann in den Sinn, dass er ein zweites Tor nachlegen könnte. Plötzlich rollt ein Konter nach dem anderen aufs Berner Tor. Doch Filet scheitert am starken Keller und Fazliu schiesst den Ball aus 11 Metern aus dem Stadion. Aber auch YB ist zu keiner Reaktion mehr fähig. Bedia lässt in der Nachspielzeit die letzte Chance aus, die Berner doch noch in die Verlängerung zu retten.

Aarau feiert im wettbewerbsübergreifenden neunten Saisonspiel den neunten Sieg und steht im Cup-Achtelfinal. Und YB muss sich wie im Vorjahr (0:1 gegen Biel) gegen einen Unterklassigen aus dem Cup-Wettbewerb verabschieden.

