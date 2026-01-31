Ein Lieferwagenfahrer hatte am Mittwoch im Aargau grosses Pech. Der Laderaum seines Lieferwagens war zu hoch für eine Unterführung. Er krachte in die Decke der Unterführung und blieb stecken.

Chips-Lieferwagen steckt in A1-Unterführung fest – gleich neben Fabrik

Chips-Lieferwagen steckt in A1-Unterführung fest – gleich neben Fabrik

Darum gehts Lieferwagen blieb am Mittwoch in Killwangen AG unter Unterführung stecken

Höhenüberschätzung: Laderaum des Mercedes Sprinter war zu hoch

Maximale Durchfahrtshöhe an Unterführung beträgt 2 Meter 80 Zentimeter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Bei einer Unterführung unter der A1 in Killwangen im Kanton Aargau hat es diese Woche gekracht. Ein Fahrer eines Lieferwagens hat sich am Mittwoch wohl mit der Höhe seines Lieferwagens verschätzt. Auf einem Video, das auf Tiktok kursiert, ist zu sehen, wie ein Mercedes Sprinter des Chipherstellers Zweifel in der Unterführung feststeckt.

Kurios: Eigentlich sollten die Zweifel-Leute sich hier auskennen – nur gut einen Kilometer entfernt befindet sich die Pommes-Chips-Fabrik in Spreitenbach AG.

Lieferwagenfahrer angezeigt

Bei dem Schild neben der Unterführung steht, dass Fahrzeuge maximal 2 Meter und 80 Zentimeter hoch sein dürfen. Für die Führerkabine mag das zutreffen. Der Laderaum ist aber höher. Und genau das wurde dem Fahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr zum Verhängnis.

Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Abschleppunternehmen konnte «den Fahrzeuglenker aus der misslichen Lage» befreien. «An dem Fahrzeug entstand Sachschaden und der Lenker wurde zur Anzeige gebracht», sagt Mediensprecherin Aline Rey.