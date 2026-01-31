DE
Lieferwagen bleibt in der Unterführung stecken
In missliche Lage geraten:Lieferwagen bleibt in der Unterführung stecken

Augenmass des Chauffeurs Zweifel-haft!
Chips-Lieferwagen steckt in A1-Unterführung fest – gleich neben Fabrik

Ein Lieferwagenfahrer hatte am Mittwoch im Aargau grosses Pech. Der Laderaum seines Lieferwagens war zu hoch für eine Unterführung. Er krachte in die Decke der Unterführung und blieb stecken.
Publiziert: vor 10 Minuten
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Der Zweifel-Lieferwagen kam nicht mehr voran. Zu niedrig war die Unterführung.
Foto: Tiktok @bitolchanecot

  • Lieferwagen blieb am Mittwoch in Killwangen AG unter Unterführung stecken
  • Höhenüberschätzung: Laderaum des Mercedes Sprinter war zu hoch
  • Maximale Durchfahrtshöhe an Unterführung beträgt 2 Meter 80 Zentimeter
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Bei einer Unterführung unter der A1 in Killwangen im Kanton Aargau hat es diese Woche gekracht. Ein Fahrer eines Lieferwagens hat sich am Mittwoch wohl mit der Höhe seines Lieferwagens verschätzt. Auf einem Video, das auf Tiktok kursiert, ist zu sehen, wie ein Mercedes Sprinter des Chipherstellers Zweifel in der Unterführung feststeckt.

Kurios: Eigentlich sollten die Zweifel-Leute sich hier auskennen – nur gut einen Kilometer entfernt befindet sich die Pommes-Chips-Fabrik in Spreitenbach AG. 

Lieferwagenfahrer angezeigt

Bei dem Schild neben der Unterführung steht, dass Fahrzeuge maximal 2 Meter und 80 Zentimeter hoch sein dürfen. Für die Führerkabine mag das zutreffen. Der Laderaum ist aber höher. Und genau das wurde dem Fahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr zum Verhängnis.

Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Abschleppunternehmen konnte «den Fahrzeuglenker aus der misslichen Lage» befreien. «An dem Fahrzeug entstand Sachschaden und der Lenker wurde zur Anzeige gebracht», sagt Mediensprecherin Aline Rey. 

