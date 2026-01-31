Am Samstag fuhr ein älterer Autofahrer in einer Ausfahrt in einer Kurve einfach geradeaus und landete im Gebüsch. Der Mann war bei Frick AG betrunken unterwegs und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Darum gehts Autofahrer (80) verunfallt Samstagmorgen in Frick auf Autobahnausfahrt A3

Polizei vermutet Alkoholkonsum, Führerausweis wurde dem Autofahrer entzogen

Er wurde leicht verletzt

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Samstag, gegen 8 Uhr: Ein Autofahrer meldete der Kantonspolizei Aargau, dass in der Ausfahrt Frick ein Fahrzeug im Gebüsch stehen würde. Wie sich herausstellte, war der Lenker von Brugg herkommend auf der Autobahn A3 in Richtung Basel unterwegs. Plötzlich war er im Ausfahrtsbereich Frick geradeaus statt in die Kurve gefahren, befuhr den Erdwall und kam im angrenzenden Buschwerk zum Stillstand. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Der Mann am Steuer (80) wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Abklärungen ergaben jedoch, dass der Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt haben dürfte. Er wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ihm wurde der Führerausweis zudem abgenommen.