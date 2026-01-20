Toyota-Lenker (62) prallt ungebremst in Autokolonne

Auf der Autobahnausfahrt A1 bei Oftringen AG ist ein 62-jähriger Autolenker am Montagabend ungebremst auf eine stehende Fahrzeugkolonne prallt. Der Unfallverursacher kollidierte danach mit zwei weiteren Autos. Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Unfall kam es kurz vor 18.00 Uhr bei der A1-Ausfahrt in Fahrtrichtung Zürich, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Durch die Aufprallwucht sei das vorderstehende Auto rechts ins Wiesland und in den Wildschutzzaun geschleudert worden.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte habe eine Person über Schmerzen am Kopf geklagt. Die Sanität habe letztlich zwei Personen zur Kontrolle ins Spital transportiert, berichtete die Polizei weiter.

Das Auto des Unfallverursachers und das hinterste Auto der Kolonne sind gemäss Polizeiangaben schrottreif. An den anderen beiden Fahrzeugen sowie am Wiesland und am Wildschutzzaun sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden.

Der Unfallverursacher machte laut Polizeiangaben einen technischen Defekt an seinem Auto geltend. Die Polizei stellte das mehr als 20 Jahre alte Auto sicher.

Der 62-Jährige musste seinen Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts abgeben. Die Fahrbahn blieb wegen des Unfalls für mehr als eine Stunde gesperrt.