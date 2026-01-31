Darum gehts
- Zwei Autos kollidierten frontal in Sarmenstorf AG, beide Lenker verletzt
- 35-jähriger Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn, Führerausweis vorläufig abgenommen
- Unfall ereignete sich nach Mitternacht, erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen
Bei einer schweren Frontalkollision zweier Personenwagen sind in der Nacht auf Samstag in Sarmenstorf AG beide Fahrzeuglenker verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Abklärung ins Spital.
Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Fahrwangenstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Mazda von Fahrwangen her in Richtung Dorfzentrum unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Toyota.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und dem mutmasslichen Verursacher den Führerausweis vorläufig entzogen.