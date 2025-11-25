Das Ende des trüben Regenwetters ist in Sicht. Ab Donnerstag kann der Regenschirm gegen Skier oder Snowboard eingetauscht werden. Denn viel Neuschnee und Sonne erwarten uns in den Bergen. Blick hat für dich den Wochenausblick.

1/7 Noch muss das trübe Regenwetter noch etwas ausgehalten werden, doch bereits ab Mittwoch kommt der Schnee zurück. Foto: Keystone

Darum gehts Regnerisches Wetter bis Mittwoch, dann perfektes Pistenwetter mit viel Neuschnee

Frostiges Winterwetter im Flachland erwartet, zum Teil Flocken

Über ein Meter Neuschnee in den Alpen möglich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Trüb und ziemlich nass – so startete die letzte Novemberwoche. Bis Mittwoch bleibt der Regenschirm auch weiterhin unser stetiger Begleiter. Die gute Nachricht: In den Bergen fällt bis Mittwochabend hingegen viel Neuschnee – wir dürfen uns also bald auf perfektes Pistenwetter freuen.

Während es am Dienstag im Norden bei 3 bis 5 Grad noch nass und verhangen bleibt, bringt der Nordföhn im Süden sonnigere 8 bis 9 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 700 bis 800 Meter, sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick.

Perfektes Pistenwetter steht in den Startlöchern

Am Mittwoch zieht sich das Regenwetter allmählich wieder zurück – im Flachland gibt es nur noch vereinzelte Schauer. Die Temperaturen sinken dabei auf 2 bis 4 Grad. Im Flachland könne daher mit Flocken gerechnet werden, so der Meteorologe. Im Süden bleibt es bei 11 bis 12 Grad milder.

Bis Mittwochabend kommt vor allem in den Nordalpen einiges an Schnee herunter. Über ein Meter Neuschnee sind hier möglich! Und das heisst eines: «Am Donnerstag und Freitag erwartet uns super Pistenwetter», sagt Eichmann. Ein Hoch zaubert dabei zusätzlich viel Sonne auf die glitzernde Schneedecke. Doch auf der Piste heisst es auch aufzupassen: «Die Lawinengefahr dürfte hoch sein», warnt der Meteorologe.

Im Flachland erwartet uns frostiges Winterwetter. Die Temperaturen sinken am Donnerstag und Freitag auf Höchstwerte von zwei Grad. «Eventuell gibt es einen Eistag», so der Meteorologe. Während im Flachland teilweise Hochnebel herrscht, wird es in den Höhen milder. Am Freitag liegt die Nullgradgrenze auf knapp über 2000 Meter.

Das sind die Wochenendaussichten

Und was erwartet uns am ersten Adventswochenende? Das wird zeitweise ein wenig getrübt: «Das Wochenende wird durch zwei feuchte Schübe unbeständiger», weiss Eichmann. So kann es in der Nacht auf Samstag nass werden, im Verlauf des Tages lockert das Wetter jedoch wieder auf. Und auch am Sonntag kann eine Kaltfront Nässe mitbringen: «Diese ist jedoch nicht sehr stark ausgeprägt und zieht vor allem über die Westschweiz.»

Die gute Nachricht: «Das wird jedoch kein Vergleich mit dem Wetter zu Beginn dieser Woche. Viel Niederschläge wird es nicht geben, es bleibt generell eher trocken», sagt der Meteorologe. Einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder einem Adventsspaziergang steht daher nicht viel im Weg.