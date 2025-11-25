Die Betreiber von kleinen Skiliften in tieferen Regionen reagieren auf den vielen Schnee. Sie präparieren die Pisten und lassen die Lifte laufen. Blick weiss, wo du am Wochenende in der Nähe auf die Piste kannst.

1/13 Seit 9 Uhr läuft der Skilift Alpsteinblick in Gonten AI. Foto: Screenshot Webcam

Darum gehts Erste kleine Skilifte in der Schweiz starten bei Minustemperaturen und Sonnenschein

Skifahrer können sich in Restaurants aufwärmen und verpflegen

Skilift Alpsteinblick in Gonten AI ist 1000 Meter lang

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für ein toller Start in den Winter! Seit heute Morgen 9 Uhr laufen in der Schweiz auch die ersten kleinen Skilifte – bei Minustemperaturen und Sonnenschein. Die ersten Wintersportler vergnügen sich am Skilift Alpsteinblick in Gonten AI auf der Piste. Die Talstation des Liftes liegt auf 900 Metern über Meer. Der Skilift ist 1000 Meter lang. Abgebügelt wird auf einer Höhe von 1190 Metern über Meer. Die Pistenverhältnisse? Fahrbar bis gut.

Auch der Übungslift Bollisweid ist Betrieb. Markus Rusch hat frühmorgens die Piste präpariert. Seine Frau Brigitte Rusch-Fässler wirtet im Restaurant des Skiliftes. Bei ihr können sich Skifahrerinnen und Skifahrer bei einem Kaffee aufwärmen. Oder mit Pommes Frites, Hotdog, Schnitzelbrot, Gerstensuppe oder einer Bratwurst ihren Hunger stillen.

Auch in Zug und St. Gallen

Auch Wintersportfans im Zugerland müssen heute Samstag nicht weit fahren, um die ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern. Der Skilift Raten in Oberägeri ZG auf 1050 Metern über Meer startet um 10 Uhr. «Der Schnee ist da! Wir eröffnen die Saison!», schreiben die Betreiber auf ihrer Homepage. Der Lift läuft bis 16.15 Uhr. Der Kiosk ist ab 11.30 Uhr geöffnet.

In Unterägeri ZG läuft der Ponylift beim Skilift Nollen. Auch der Schlittelhang ist präpariert. «Die Nacht war kurz, aber wir sind bereit!», teilen die Liftbetreiber auf Facebook mit.

Los gehts heute Samstag auch in Degersheim SG auf 820 Metern über Meer. Und zwar mit Ponylift (140 Meter lang) und dem 670 Meter langen Skilift im Fuchsacker. Das Remise-Beizli bei der Talstation ist geöffnet. Auch morgen Sonntag sollen die Lifte laufen. Die Betreiber melden auf ihrer Homepage «Piste gut». Das freut Victor Schönenberger von Skilift Degersheim. «Auch die Langlaufloipe auf dem Wolfensberg ist parat», sagt er zu Blick.

Hier brauchts noch etwas mehr Schnee

Noch etwas Geduld brauchen Skifans in Bäretswil im Zürcher Oberland. «Leider hat es zu wenig Schnee für den Skiliftbetrieb. Wir warten gespannt auf neuen Schneefall», schreiben die Betreiber des Skilifts Steig auf ihrer Homepage. Die beiden Schlepplifte für Anfänger (100 und 130 Meter lang) sowie der 450 Meter lange Tellerlift laufen noch nicht. Das familiäre Mini-Skigebiet vor den Toren von Zürich und Winterthur liegt auf 750 Metern über Meer.

Auch im Glarnerland liegt noch nicht genug Schnee. Der Skilift Loh in Hätzingen GL läuft noch nicht. Das Skistübli hat aber geöffnet. Auch der Skilift Schilt in Mollis GL ist noch nicht in Betrieb.

