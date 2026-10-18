Céline Amaudruz könnte nicht die Einzige aus der Finanzbranche sein, die für die Nachfolge von Guy Parmelin kandidiert: Auch der Zürcher Banker und SVP-Nationalrat Thomas Matter überlegt sich, anzutreten.

Marco Lüssi Blattmacher

Noch hat kein Politiker aus der starken Zürcher Sektion der SVP seinen Hut in den Ring geworfen. Regierungsrätin Natalie Rickli überlegt noch; sie dürfte sich nächste Woche äussern. Doch sie ist in ihrem Kanton nicht die Einzige, die mit dem hohen Amt liebäugelt.

Auch Nationalrat Thomas Matter (60) überlegt, ob er antreten soll, wie SonntagsBlick weiss. Auf Anfrage erwiderte der Banker vielsagend: «Ich mache mir Gedanken.» Der Zürcher schliesst also eine Kandidatur nicht aus. Im Gespräch verweist er jedoch auf ein Versprechen, das er seiner Frau beim Einzug in den Nationalrat 2014 gegeben habe: nicht Bundesrat werden zu wollen. «Bislang hat sie mich nicht aus dem Versprechen entlassen», betont Matter. Er und seine Frau würden das Thema derzeit allerdings intensiv diskutieren.