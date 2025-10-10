In Lausanne wurden Sitzbänkli in den Farben der queeren Gemeinschaft angemalt. Das stört einige: Vandalen machen die Bänke regelmässig kaputt. Unterstützung erhalten sie von einem SVP-Nationalrat. Er greift die Stadtbehörden an.

1/5 Vandalen übermalten die Regenbogen-Bänkli mit grauer Farbe. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Lausanne: Regenbogenbänke vandalisiert. Stadt erstattet Anzeige gegen Täter

Vandale zitiert Altes Testament und postet Video auf TikTok

Mögliche Freiheitsstrafe bis zu viereinhalb Jahren für Sachbeschädigung und Diskriminierung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Luisa Gambaro und Lucien Fluri

Sie fallen auf: Die Stadt Lausanne hat im September elf Bänke in Regenbogen- und Transfarben aufgestellt. Doch manche stören sich offenbar massiv an den Sitzgelegenheiten, die an die queere Gemeinschaft erinnern: Mehr als die Hälfte der Bänke ist schon übermalt oder verschmiert worden.

Einer der Vandalen nennt sich in den sozialen Netzwerken Izzi. Er hat auf TikTok ein Video seiner Aktion gepostet. «Du sollst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das ist eine Abscheulichkeit», hört man ihn sagen, wobei er das Alte Testament zitiert.

Angesichts der Wiederholung dieser homophoben Handlungen hat die Stadtverwaltung von Lausanne Anzeige erstattet. Die Konsequenzen könnten für den jungen Mann schmerzhaft sein, sagt Camille Perrier Depeursinge, Professorin für Strafrecht an der Universität Lausanne.

Eine Anstiftung zum Hass

Der junge Mann hat nämlich eine Straftat begangen, konkret: Sachbeschädigung. Sollte sich zudem herausstellen, dass er auch Bänke mit homophoben Äusserungen beschriftet hat, würde er auch den Straftatbestand der Diskriminierung erfüllen. Diese beiden Straftaten zusammengenommen könnten ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu viereinhalb Jahren einbringen.

«In der Praxis ist es wahrscheinlicher, dass es bei einer Geldstrafe in Form von Tagessätzen bleibt, vor allem wenn der Täter noch nie eine solche Straftat begangen hat», schränkt die Expertin ein. «Was der Täter in seinem Video sagt (Sex zwischen Männern sei eine Abscheulichkeit), gilt als Anstiftung zu Hass und Diskriminierung. Es ist also strafrechtlich relevant und wird von Amts wegen verfolgt», so Perrier Depeursinge weiter.

Vandale erhält Schützenhilfe von SVP

Der Vandale erhält jedoch Unterstützung von SVP-Seite. Der Walliser Nationalrat Jean-Luc Addor (61) fragt auf dem Kurznachrichtendienst X, ob nicht vielleicht die Lausanner Behörden die wahren Vandalen seien. Sie hätten sich angemasst, die öffentlichen Bänke in den Dienst ihrer «ideologischen Propaganda» einzuspannen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Stadt Lausanne lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie will die verschandelten Bänke ersetzen.