DE
FR
Abonnieren

Zoff um Regenbogen-Bänkli
SVP-Nationalrat setzt sich für homophobe Schmierfinken ein

In Lausanne wurden Sitzbänkli in den Farben der queeren Gemeinschaft angemalt. Das stört einige: Vandalen machen die Bänke regelmässig kaputt. Unterstützung erhalten sie von einem SVP-Nationalrat. Er greift die Stadtbehörden an.
Publiziert: 10:11 Uhr
|
Aktualisiert: 10:21 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Vandalen übermalten die Regenbogen-Bänkli mit grauer Farbe.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Lausanne: Regenbogenbänke vandalisiert. Stadt erstattet Anzeige gegen Täter
  • Vandale zitiert Altes Testament und postet Video auf TikTok
  • Mögliche Freiheitsstrafe bis zu viereinhalb Jahren für Sachbeschädigung und Diskriminierung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
LUISA_FACE.jpg
LucienFluri05.jpg
Luisa Gambaro und Lucien Fluri

Sie fallen auf: Die Stadt Lausanne hat im September elf Bänke in Regenbogen- und Transfarben aufgestellt. Doch manche stören sich offenbar massiv an den Sitzgelegenheiten, die an die queere Gemeinschaft erinnern: Mehr als die Hälfte der Bänke ist schon übermalt oder verschmiert worden. 

Einer der Vandalen nennt sich in den sozialen Netzwerken Izzi. Er hat auf TikTok ein Video seiner Aktion gepostet. «Du sollst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das ist eine Abscheulichkeit», hört man ihn sagen, wobei er das Alte Testament zitiert.

Angesichts der Wiederholung dieser homophoben Handlungen hat die Stadtverwaltung von Lausanne Anzeige erstattet. Die Konsequenzen könnten für den jungen Mann schmerzhaft sein, sagt Camille Perrier Depeursinge, Professorin für Strafrecht an der Universität Lausanne.

Eine Anstiftung zum Hass

Der junge Mann hat nämlich eine Straftat begangen, konkret: Sachbeschädigung. Sollte sich zudem herausstellen, dass er auch Bänke mit homophoben Äusserungen beschriftet hat, würde er auch den Straftatbestand der Diskriminierung erfüllen. Diese beiden Straftaten zusammengenommen könnten ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu viereinhalb Jahren einbringen.

«In der Praxis ist es wahrscheinlicher, dass es bei einer Geldstrafe in Form von Tagessätzen bleibt, vor allem wenn der Täter noch nie eine solche Straftat begangen hat», schränkt die Expertin ein. «Was der Täter in seinem Video sagt (Sex zwischen Männern sei eine Abscheulichkeit), gilt als Anstiftung zu Hass und Diskriminierung. Es ist also strafrechtlich relevant und wird von Amts wegen verfolgt», so Perrier Depeursinge weiter. 

Mehr aus dem Politik-Ressort
Welche Autobahn kommt? Welche Zugstrecke muss warten?
Mit Video
Die Übersicht
Verkehrsprojekte des Bundes
Welche Zugstrecke muss warten? Welche Autobahn kommt?
Die Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen vom Bund eine gesalzene Rechnung
Mit Video
Das EDA hatte sie gewarnt
Gaza-Aktivisten bekommen vom Bund gesalzene Rechnung
Warum heute 92 Politiker beim Staatsanwalt antraben mussten
Leaks in Dittli-Affäre
Darum mussten heute 92 Politiker beim Staatsanwalt antraben
Grünen-Nationalrat stellt sich Orban als Schutzschild in den Weg
An verbotener Pride
Grünen-Nationalrat stellt sich Orban als Schutzschild in Weg

Vandale erhält Schützenhilfe von SVP

Der Vandale erhält jedoch Unterstützung von SVP-Seite. Der Walliser Nationalrat Jean-Luc Addor (61) fragt auf dem Kurznachrichtendienst X, ob nicht vielleicht die Lausanner Behörden die wahren Vandalen seien. Sie hätten sich angemasst, die öffentlichen Bänke in den Dienst ihrer «ideologischen Propaganda» einzuspannen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Stadt Lausanne lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie will die verschandelten Bänke ersetzen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen