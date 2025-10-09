Darum gehts
- Rösti zieht Notbremse nach Schlappe beim Autobahn-Ausbau und explodierenden Bahnkosten
- ETH-Professor Ulrich Weidmann präsentiert Analyse zur Verkehrsinfrastruktur
- Bahnausbau bis 2035 kostet über 30 Milliarden statt ursprünglich 16,4 Milliarden
Einige Beispiele für Priorität 1
In jeder Region werden Projekte priorisiert. Hier einige Beispiele:
- Romandie: Die Bahnstrecke zwischen Lausanne-Genf soll ausgebaut werden. «Wir erachten das als prioritär, weil das ein sehr fragiler Bereich ist», so Weidmann. Zwischen Genf und Lausanne gibt teilweise nur ein Gleis. Gleichzeitig werden Autobahnprojekte zurückgestellt. Dort wäre eine Umnutzung des Pannenstreifens denkbar.
- Nordwestschweiz: Der abgelehnte Rheintunnel bekommt dennoch Priorität 1. Der Bahnhof SBB West soll ausgebaut werden, die Priorität liegt auf dem Tramausbau. «Dies als Zwischenschritt», so Weidmann. Das Herzstück des Bahnhof Basel wird jedoch tiefer priorisiert, da man dort noch nicht bereit sei.
- Region Bern: Die Strecke Neuchâtel bis La Chaux-de-Fonds NE und der Grimseltunnel haben eine grosse Bedeutung für die Region. Das sei eine «Option für die Zukunft».
- Region Luzern: Die Bahnachse Zürich - Zug - Luzern sollte gestärkt werden. Der Bahnhof Luzern müsste dafür wohl unterirdisch ausgebaut werden.
- Tessin: Im Tessin wurden mit Collegamento und Lugano - Mendrisio zwei Autobahnvorhaben priorisiert.
- Zürich: Die Lücken bei der Oberlandautobahn sollen geschlossen werden, der Zimmerberg-Basistunnel und das vierte Gleis beim Bahnhof Stadelhofen wurden ebenfalls priorisiert. Das sei ein «essentielles Projekt», so Weidmann.
- Ostschweiz: In St. Gallen soll der Rosenbergtunnel trotz Volksnein wieder in die Diskussion aufgenommen werden. Auch der Doppelspurausbau bei der Bahnstrecke Walensee soll priorisiert werden.
Romandie und Zürich könnten profitieren
Jetzt ist die lang erwartete ETH-Analyse der Schweizer Verkehrsprojekte da. Der Bundesrat hat sie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche Strassen und Bahnprojekte allenfalls nach hinten geschoben werden können. Der Bund muss nämlich sparen. Die gute Nachricht der Forschenden um ETH-Professor Ulrich Weidmann: «Alle Projekte mit höchster Priorisierung erwiesen sich als finanzierbar.» Wichtig zu wissen: Diese Analyse entscheidet nicht. Das macht der Bundesrat und das Parlament.
Blick hat sie ausgewertet – und liefert eine erste Übersicht:
Hier dürfte es schneller gehen
Am meisten Geld dürfte in den nächsten Jahren in Projekte im Grossraum Zürich und der Romandie fliessen. Je nachdem, wie viel Geld für den Bahnausbau tatsächlich zur Verfügung steht, sind es 31, respektive 28 Prozent in der Region Zürich, respektive 23 oder 17 Prozent des Gesamtvolumens in die Romandie.
In Zürich bekommt zum Beispiel der Ausbau des Bahnhof Stadelhofen eine hohe Priorität. Auch der Zimmerberg-Basistunnel 2 wird priorisiert. In der Romandie müssen Kapazitätsengpässe behoben werden, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Genf und Lausanne, die teilweise nur einspurig befahren wird. Auch zwischen Bern und Lausanne soll es schneller gehen. Dazu bekommt ein unterirdischer Bahnhof in Luzern gute Noten.
Sie müssen wohl länger warten
Vergleichsweise wenig Geld fliesst gemäss Priorisierung ins Tessin und in die Hauptstadtregion Bern. Doch auch dort gibt es Projekte, die die ETH-Forscher als erste Priorität sehen, zum Beispiel ein zusätzliches Perron in Locarno oder Umbauten beim Bahnhof Solothurn.
In Basel träumt man von einem grossen Bahnhofs-Umbau. Die Gesamtmassnahmen sollten jedoch auf nach 2045 verschoben werden. Einige Massnahmen zum Beispiel die Publikumsanlagen beim Bahnhof haben aber trotzdem Priorität 1.
In der Region Zürich muss man wohl länger auf eine 2. Röhre beim Fäsenstaubtunnel und den achtspurigen Ausbau zwischen Wallisellen und Brüttisellen warten.
Was ist mit den Autobahnen?
Im November 2024 hat die Schweiz den Bau von sechs Autobahn-Projekten abgelehnt. Auch diese haben die Forscher geprüft. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Der Rheintunnel in Basel oder die 3. Rosenberg-Röhre in St. Gallen hat weiterhin eine hohe Priorität bekommen. Andere Ausbauten, zum Beispiel in der Region Bern, konkret der achtspurige Ausbau auf der Strecke Wankdorf - Schönbühl sollte erst nach 2045 angegangen werden. Auf der Strecke Schönbühl - Kirchberg gäbe es teilweise die Möglichkeit einer Pannenstreifen-Umnutzung, darum kann der sechsspurige Ausbau noch warten.
Verkehrsminister Albert Rösti hat eine Medienkonferenz um 14.30 Uhr angekündigt, wo er die Ergebnisse einordnen wird.
Welche Regionen profitieren?
Weidmann spricht darüber, wie das Geld in den Regionen verteilt werden kann. Prozentuell priorisiere man gleich viel Geld, wie Projekte schon jetzt in den Regionen geplant werden. Wenn Genf und Zürich also mehr Geld bekommen, haben sie dort schon viele Projekte geplant.
Die Nordwestschweiz sei tiefer priorisiert, so Weidmann. Dort seien grosse Projekte, wie das Herzstück des Bahnhof Basel bis 2045 gar nicht umsetzbar seien. Die Zentralschweiz sei höher dotiert, so Weidmann. «Dies ist zurückzuführen auf die Priorisierung des Vollausbau des Bahnhofs Luzern.» Nach 2045 wäre das Bild aber vermutlich fast umgekehrt.
Gute Priorisierung für Lückenschliessung.
Gute Priorisieren hätten Projekte geholt, die Lücken im Autobahnnetz schliessen, Grossprojekte bei der Bahn sind und Ortsentlastungen in der Agglomeration bringen, so Weidmann.
Ums drei bis vierfache nicht finanzierbar
Die angedachten Projekten, die Weidmann untersucht hat, seien in einem Faktor «drei bis vier» nicht finanzierbar. Darum musste sie Weidmann priorisieren.
So wird der Bahnausbau finanziert
Seit einigen Jahren werden unsere Schienen über eine Art Bahn-Zaubertopf finanziert. Der Bahninfrastrukturfonds wird kontinuierlich gespeist: Ein Teil der Mineralölsteuer fliesst hinein, ebenso Anteile aus der Mehrwertsteuer, dazu kommen Beiträge von Bund und Kantonen sowie Einnahmen aus den Trassenpreisen der Bahnbetreiber.
Auf den Fond kommen nun grosse Herausforderungen zu. Der Bundesbeitrag soll weniger werden, die MWST-Anteile sind zeitlich befristet und Vorschüsse müssen zurückgezahlt werden.
Weidmann hat nun mit zwei Varianten gerechnet. In der Basisvariante stehen 14 Milliarden zur Verfügung, in der zweiten Variante stehen 24 Milliarden Franken bis 20245 zur Verfügung, das bedingt aber den Verzicht auf die Rückzahlung der Vorschüsse und eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Anteile.
So viel Geld steht zur Verfügung
Weidmann hat rund 500 Projekt mit einem Gesamtvolumen von 112,7 Milliarden Franken gruppiert und positioniert.
Für die Zeit zwischen 2025 und 2045 stehen für die Autobahnen 9 Milliarden Franken und für die Bahn je nach Variante 14 bis 24 Milliarden zur Verfügung. Für Agglomerationsprojekte sind 7,5 Milliarden Franken bereit.
Weidmann beginnt
ETH-Professor Ulrich Weidmann beginnt. Es sei kein politischer Bericht, den er heute vorstellt. «Unsere Sicht wird im politischen Prozess vermutlich nicht vollumfänglich geteilt, und das muss so sein.» Bedeutet: Egal was Weidmann schreibt, das Parlament und der Bundesrat können ihn überstimmen.
Er erinnert an den Auftrag, den er nach dem Nein zum Autobahn-Ausbau und den Mehrkosten der Bahnprojekte bekommen hat. Erwarten worden seien keine mathematischen Berechnungen sondern aussagekräftige Kriterien, die einen quervergleich erwarten. «Ebenfalls nicht unsere Aufgabe war es, neue Projekte zur Diskussion zu stellen.»
Heute entscheidet sich, wo der Verkehr rollt
Um 13.00 Uhr tritt ETH-Professor Ulrich Weidmann vor die Medien. Er hatte die Aufgabe, die Strassen- und Bahnprojekte in der Schweiz zu priorisieren. Wo rollt der Verkehr künftig schneller?
Die politische Einordnung übernimmt um 14.30 Uhr Verkehrsminister Albert Rösti. Blick berichtet live.
Es war eine Schlappe für den erfolgsverwöhnten SVP-Bundesrat Albert Rösti (58): Vor einem Jahr lehnte die Schweiz den Autobahn-Ausbau ab. Kaum verdaut, folgte der nächste Schock. Die Kosten für den Bahnausbau bis 2035 explodieren. Statt der ursprünglich 16,4 Milliarden werden über 30 Milliarden Franken gebraucht.
Dazu kommt: Der Fonds, wo das Geld für neue Ausbauten und Sanierung liegt, leert sich. Gleichzeitig muss der Bund sparen und will seine Beiträge kürzen.
Rösti zog also die Notbremse und beauftragte ETH-Professor Ulrich Weidmann (62) mit einer Analyse. Diese liegt nun vor. An einer Medienkonferenz um 13. Uhr stellt er sie vor.
Um 14.30 Uhr wird dann Bundesrat Rösti vor die Medien treten und dort seine Schlüsse aus dem Gutachten präsentieren. Blick berichtet live im Stream und im Ticker über die beiden Medienkonferenzen.