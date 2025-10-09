vor 38 Minuten

Romandie und Zürich könnten profitieren

Jetzt ist die lang erwartete ETH-Analyse der Schweizer Verkehrsprojekte da. Der Bundesrat hat sie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche Strassen und Bahnprojekte allenfalls nach hinten geschoben werden können. Der Bund muss nämlich sparen. Die gute Nachricht der Forschenden um ETH-Professor Ulrich Weidmann: «Alle Projekte mit höchster Priorisierung erwiesen sich als finanzierbar.» Wichtig zu wissen: Diese Analyse entscheidet nicht. Das macht der Bundesrat und das Parlament.

Blick hat sie ausgewertet – und liefert eine erste Übersicht:

Hier dürfte es schneller gehen

Am meisten Geld dürfte in den nächsten Jahren in Projekte im Grossraum Zürich und der Romandie fliessen. Je nachdem, wie viel Geld für den Bahnausbau tatsächlich zur Verfügung steht, sind es 31, respektive 28 Prozent in der Region Zürich, respektive 23 oder 17 Prozent des Gesamtvolumens in die Romandie.

In Zürich bekommt zum Beispiel der Ausbau des Bahnhof Stadelhofen eine hohe Priorität. Auch der Zimmerberg-Basistunnel 2 wird priorisiert. In der Romandie müssen Kapazitätsengpässe behoben werden, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Genf und Lausanne, die teilweise nur einspurig befahren wird. Auch zwischen Bern und Lausanne soll es schneller gehen. Dazu bekommt ein unterirdischer Bahnhof in Luzern gute Noten.

Sie müssen wohl länger warten

Vergleichsweise wenig Geld fliesst gemäss Priorisierung ins Tessin und in die Hauptstadtregion Bern. Doch auch dort gibt es Projekte, die die ETH-Forscher als erste Priorität sehen, zum Beispiel ein zusätzliches Perron in Locarno oder Umbauten beim Bahnhof Solothurn.

In Basel träumt man von einem grossen Bahnhofs-Umbau. Die Gesamtmassnahmen sollten jedoch auf nach 2045 verschoben werden. Einige Massnahmen zum Beispiel die Publikumsanlagen beim Bahnhof haben aber trotzdem Priorität 1.

In der Region Zürich muss man wohl länger auf eine 2. Röhre beim Fäsenstaubtunnel und den achtspurigen Ausbau zwischen Wallisellen und Brüttisellen warten.

Was ist mit den Autobahnen?

Im November 2024 hat die Schweiz den Bau von sechs Autobahn-Projekten abgelehnt. Auch diese haben die Forscher geprüft. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Der Rheintunnel in Basel oder die 3. Rosenberg-Röhre in St. Gallen hat weiterhin eine hohe Priorität bekommen. Andere Ausbauten, zum Beispiel in der Region Bern, konkret der achtspurige Ausbau auf der Strecke Wankdorf - Schönbühl sollte erst nach 2045 angegangen werden. Auf der Strecke Schönbühl - Kirchberg gäbe es teilweise die Möglichkeit einer Pannenstreifen-Umnutzung, darum kann der sechsspurige Ausbau noch warten.

Verkehrsminister Albert Rösti hat eine Medienkonferenz um 14.30 Uhr angekündigt, wo er die Ergebnisse einordnen wird.