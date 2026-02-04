DE
«Wir haben sie ja auch bauen lassen»
Einheimische sind hässig:«Wir haben sie ja auch bauen lassen»

Zoff in Ftan GR wegen gut betuchten Zweitwohnungsbesitzern
Ex-Raiffeisen-Präsident verhindert sozialen Wohnungsbau

Der ehemalige Raiffeisen-Präsident Johannes Rüegg-Stürm besitzt im Unterengadin eine Zweitwohnung. In der Region gelang es ihm und anderen Zweitwohnungsbesitzern nun, den Bau einer Wohngenossenschaft zu verhindern.
In Ftan GR war ein Bauprojekt für bezahlbaren Wohnraum geplant.
Foto: Sandro Zulian

Darum gehts

  • Ein Streit um sozialen Wohnungsbau entbrannte 2025 in Ftan GR
  • Ex-Raiffeisen-Chef Johannes Rüegg-Stürm verhinderte Projekt mit Einsprache
  • Zwölf Nachbarn legten Einsprache gegen den Wohnungsbau ein
Anna Clara KohlerRedaktorin Politik

Vor rund einem Jahr entfachte in Ftan GR, einer Gemeinde im Unterengadin, ein Streit zwischen Zweitwohnungsbesitzern und Einheimischen. In der Gemeinde sollte ein Bauprojekt bezahlbaren Wohnraum schaffen. Gegen dieses Vorhaben wurde jedoch Einsprache erhoben – ausgerechnet von gut betuchten Zweitwohnungsbesitzern.

Darunter ist auch der Ex-Raiffeisen-Chef Johannes Rüegg-Stürm (65), wie «tippinpoint.» zuerst berichtete. Der soziale Wohnungsbau konnte nun verhindert werden. Insgesamt hatten zwölf Nachbarn Einsprache erhoben.

Architekt wehrt sich auf Facebook

«Warum verhindert Ihr den Bau unserer Wohngenossenschaft für unsere einheimische Familien in Ftan? Gratuliere, ihr habt Euer Ziel erreicht, es gibt vorerst keine Baubewilligung wegen Euch!!!», schreibt der Architekt des Projekts, Chasper Cadonau (49), auf Facebook.

Rüegg-Stürm und die einsprechenden Parteien gehören laut Cadonau zu den Gästen, die nur im Dorf seien, um Probleme zu machen. «Wir Einheimische dürfen ruhig Stolz sein auf unsere Heimat, auf unsere Werte, und dürfen sie auch verteidigen.» Er wünsche sich von der Gemeinde mehr Mut und Entscheidungsfreude, um der örtlichen Bevölkerung zu helfen.

Ex-Raiffeisen-CEO besitzt Zweitwohnung in Ftan

Bereits als die Einsprache einging, meldete sich Cadonau in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Darin, und auch im Facebook-Post vergangener Woche, listete er sämtliche Kläger mit Vor- und Nachnamen sowie Wohnort auf. Als Erstes auf der Liste stehen Rüegg-Stürm und seine Frau. Der Professor und ehemaliger Chef der Raiffeisen-Genossenschaftsbank besitzt laut «tippinpoint.» eine Zweitwohnung in der Nähe des Projektes.

Nicht nur der Architekt, auch die Einheimischen sind entsetzt über die Situation. «In ein paar Jahren ist das hier ein grosses Museum – die Zweitwohnungsbesitzer haben Ruhe und alle Einheimischen sind weg», sagte ein Anwohner Anfang 2025 gegenüber dieser Zeitung.

