Zum besseren Schutz von Frauen wollen die Geschäftsleitung der SP-Frauen und das Präsidium der SP Schweiz die Lancierung einer Volksinitiative vorschlagen. Die Minimalstandards soll der Bund mit rund 500 Millionen Franken pro Jahr mitfinanzieren.

«Wir erleben eine Epidemie der Gewalt an Frauen, das ist inakzeptabel», sagte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in der «Tagesschau» vom Freitagabend. Die aufgegleisten Massnahmen wie ein Nottelefon oder mehr Platz in Frauenhäusern genügen ihm nicht. Es scheitere an den Mehrheiten und am Geld, da brauche es ein Machtwort der Bevölkerung, so Wermuth.

22 Frauen in der Schweiz getötet

SP-Frauen-Co-Präsidentin Tamara Funiciello erhofft sich von der Initiative ein Ende der grossen kantonalen Unterschiede. Die Initiative garantiere Ressourcen und Qualitätsstandards in allen Kantonen - zum Beispiel mehr Frauenhäuser, Präventionskampagnen und Täterarbeit, sagte sie in derselben «Tagesschau»-Ausgabe.

Beim Geld gibt sich FDP-Frauen-Präsidentin Bettina Balmer vorsichtiger: Gewalt an Frauen sei real und ein schwerwiegendes Problem, sagte sie in der SRF-Sendung. Sie sei aber nicht einverstanden damit, «500 Millionen Steuergelder bürokratisch umzuverteilen». Viel sinnvoller wäre es, in den Kantonen gezielt Lücken zu schliessen, sodass Frauen überall Angebote haben.

