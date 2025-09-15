In Bern tagen derzeit National- und Ständerat. In den drei Sessionswochen haben sie brisante Themen zu diskutieren. Blick berichtet hier über das harte Ringen um Kompromisse und über die wichtigsten Entscheide.

16:11 Uhr Jans verteidigt Streichung der Hautfarbe aus Fahndungen Von Sophie Reinhardt Nach dem ​Blick über den Entscheid des Bundesamts für Polizei (Fedpol) berichtete,​ welches die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol strich, stand Justizminister Beat Jans am Montag im Nationalrat im Kreuzfeuer. Mehrere Parlamentarier der SVP wollten von ihm wissen, weshalb der Bund den Kantonspolizeien untersagt habe, die Hautfarbe im nationalen Fahndungssystem zu verwenden.

«Dieses Kategorisierungselement wurde im Rahmen von Personenausschreibungen in der Praxis kaum genutzt, da es wenig präzise ist – insbesondere angesichts der immer häufiger vorhandenen Bildaufnahmen von Täterschaften», erklärte Jans im Rat. So hätten weniger als ein Prozent der Personenausschreibungen eine Angabe der Hautfarbe enthalten. «Die Herkunft einer Person kann jedoch weiterhin mit anderen, präziseren Typologien beschrieben werden», fügte der SP-Bundesrat hinzu. Beispiele seien Asiate, Mitteleuropäer, Nordafrikaner, Schwarzafrikaner oder Südamerikaner. Andere physische Merkmale wie Alter, Grösse, Statur, Bekleidung sowie besondere Kennzeichen wie Tattoos, Piercings oder Narben lassen sich genauer erfassen und sind für die Polizeiarbeit deutlich relevanter. Die Änderung in der Praxis verfolge daher keineswegs das Ziel, die Handlungsmöglichkeiten der Polizei einzuschränken. Vielmehr solle die Präzision und damit die Qualität der erfassten Daten erhöht werden. Zudem habe sich im Kontext der internationalen Rechtshilfe gezeigt, dass die Verwendung von unpräzisen Kategorisierungselementen wie Hautfarbe «gelb» oder «rot» international nicht üblich sei und zu Problemen führen könne, erklärte Jans weiter. Woher genau die Kritik kam, wollte der Basler Bundesrat aus diplomatischen Gründen nicht ausführen. Er betonte lediglich, dass eine Botschaft aus einem «asiatischen Land» sich in der Sache bei der Eidgenossenschaft gemeldet habe. Eine am 4. September per E-Mail allen Kantonspolizeien verschickte Fedpol-Mitteilung zu diesem Thema sei «missverständlich und unpräzise formuliert» gewesen, räumte Jans am Montag ein. Auch habe das Fedpol als die für das Ripol zuständige Bundesstelle nur punktuell Kantonspolizeien vor der Änderung befragt.



«Richtig wäre es gewesen, alle Beteiligten einzubeziehen», sagte Jans. Doch habe ja jetzt das Fedpol beschlossen, zu diesem Hautfarben-Entscheid doch noch eine formelle Konsultation durchführen. 15:46 Uhr 15:46 Uhr Verwirrung auf Stimmzettel: Bundesrat sieht kein Problem Von Sophie Reinhardt Ende September stimmt die Schweiz über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Auf dem Stimmzettel fehlt jedoch der Begriff «Eigenmietwert» – stattdessen ist nur von «Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften» die Rede. Wo ist denn das Wort «Eigenmietwert»? SVP-Nationalrat Thomas Knutti wollte vom Bundesrat wissen, warum. Bundeskanzler Viktor Rossi erklärte, dass die Abstimmungsfrage immer nur den Erlass selbst bezeichnen dürfe. Konkret wird am 28. September über den Bundesbeschluss zu den kantonalen Liegenschaftssteuern abgestimmt. Das Gesetz zum Eigenmietwert sei zwar damit verknüpft, aber nicht direkt Teil der Vorlage, da dagegen kein Referendum ergriffen wurde. Laut Rossi werde der Zusammenhang im Abstimmungsbüchlein ausführlich erläutert, sodass die Stimmberechtigten wüssten, dass das Ergebnis indirekt auch über die Abschaffung des Eigenmietwerts entscheidet. 15:23 Uhr 15:23 Uhr Nationalrat besorgt wegen IT-Auslagerungen der Post Am Montag beginnt die Debatte im Nationalrat mit der Fragestunde. Die Auslagerung von 200 IT-Stellen der Post nach Portugal sorgte im Nationalrat für Aufsehen. In der Fragestunde wollten gleich drei Ratsmitglieder von Albert Rösti wissen, wie die Post schweizerisch bleibe, was der Bundesrat gegen Auslagerungen bei einheimischen Firmen vorsehe und wo die IT-Mitarbeiter arbeiten. Postminister Rösti versicherte am Montag auf eine Frage von Jean-Luc Addor (SVP/VS), die Post bleibe schweizerisch. Der Bundesrat lege die Strategie des Unternehmens fest, mische sich aber nicht in dessen operativen Belange ein.



Der Schritt ins Ausland erfolgt nach Angaben Röstis in erster Linie wegen des Fachkräftemangels. Bis 2030 suche die Post Lösungen im Ausland. 50 IT-Stellen seien bereits in Lissabon angesiedelt, 200 würden folgen. In der Schweiz würden letztlich 50 Stellen durch natürliche Abgänge verloren gehen, sagte Rösti auf eine Frage von Nadine Gobet (FDP/FR).



Auf die Frage von Olivier Feller (FDP/VD), ob die Post zu teuer sei und sich nicht eine Entlastung der Unternehmen aufdränge, hielt Rösti fest, im Postgeschäft würden Unsicherheiten bestehen. Der Bundesrat stärke den Standort Schweiz bereits und sehe dazu Massnahmen vor. 11.09.2025, 13:19 Uhr 11.09.2025, 13:19 Uhr Ständerat fordert Expertenkommission für AHV-Reform Von SDA Gegen seinen Willen muss der Bundesrat die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission für die AHV-Reform 2030 prüfen. Diese soll neben einer umfassenden Prüfung der gesamten Reform insbesondere ein höheres Rentenalter ins Auge fassen.



Der Ständerat überwies am Donnerstag ein entsprechendes Postulat von Fabio Regazzi (Mitte/TI) mit 23 zu 9 Stimmen. Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider erklärte, ihr Departement plane bereits Anreize zur Weiterarbeit über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Zudem sei eine Erhöhung des Rentenalters an der Urne gescheitert.



Eine unabhängige Expertenkommission stehe bei der Arbeit an einer laufenden Reform quer in der politischen Landschaft. Mit der AHV2030 wolle der Bundesrat die AHV stabilisieren und modernisieren, sagte Baume-Schneider weiter. Anfang 2026 schicke ihr Innendepartement die Vorschläge in die Vernehmlassung. 11.09.2025, 12:44 Uhr 11.09.2025, 12:44 Uhr Gaza-Session beendet: Erfolg für links-grün bescheiden von Nastasja Hofmann Im Namen des Bundesrates sprachen Guy Parmelin und Martin Pfister während der ausserordentlichen Session zu Gaza. Der Bundesrat lehnt die behandelte Motion ab. Nach den Voten stellen sich Bundesräte Parmelin und Pfister zahlreichen Fragen von vor allem linken Politikern und Politikerinnen. Das Fazit von Parmelin ist häufig dasselbe: «Wir unterstützen eine Zweistaatenlösung. Wir setzen unsere Bemühungen fort mit Blick auf einen fairen Frieden im Nahen Osten.» Martin Pfister ergänzt: «Der Bundesrat ist zutiefst bestürzt über die Lage in Gaza.» Der Bundesrat sieht aber keinen Grund, auf die «Massnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung des humanitären und des zwingenden Völkerrechts» einzutreten. Nach den zahlreichen Fragen stimmt das Parlament ab. Dabei wurde lediglich Punkt 1 des Vorstosses angenommen. Der Bundesrat wird damit beauftragt, in Erfüllung von Art. 1 der vier Genfer Konventionen zur Durchsetzung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts sich unter Ausnützung seines vollen aussenpolitischen Einflusses gegen die Begehung schwerster Verbrechen im Gazakrieg und für den ungehinderten Zugang humanitärer Hilfe zum Gazastreifen sowie für die bedingungslose Freilassung aller Geiseln und politischer Gefangener einzusetzen. 11.09.2025, 11:40 Uhr 11.09.2025, 11:40 Uhr Emotionale Debatte um Gaza: Riniker rügt Molina von Nastasja Hofmann Auf Antrag von SP und Grünen führt das Parlament heute eine ausserordentliche Session zu Gaza durch. «Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die von den tragischen Ereignissen betroffen sind», eröffnet Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP) die ausserordentliche Session. Gleichzeitig mahnt sie die Ratsmitglieder, die Debatte mit Respekt und Anstand zu führen. Foto: keystone-sda.ch Kurz darauf wird das Wort SP-Nationalrat Fabian Molina erteilt. Nach Beginn seines Votums lädt er den Rat dazu ein, eine Pause des stillen Gedenkens für die Opfer des Krieges einzulegen – obwohl die Ratsmehrheit zuvor eine Schweigeminute ablehnte. Dafür fängt sich Molina rügende Worte von Riniker ein. «Es ist nicht Ihre Aufgabe, über die Führung der Debatte zu entscheiden, Herr Molina», stellt sie die Verhältnisse klar.

11.09.2025, 10:00 Uhr 11.09.2025, 10:00 Uhr Annäherung bei Kita-Finanzierung von Keystone-SDA Der Bund soll sich weiterhin an der Kita-Finanzierung beteiligen. Neben einer Betreuungszulage für erwerbstätige Eltern will das Parlament mit sogenannten Programmvereinbarungen Angebotslücken schliessen und Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen schaffen.



Der Ständerat hat sich erneut mit der sogenannten Kita-Vorlage befasst. Sie ist indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle (Kita-Initiative)».



Wie der Nationalrat möchte nun auch die kleine Kammer nicht nur die Kantone und Gemeinden, sondern auch den Bund in die Pflicht nehmen. Für die ersten vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes sollen maximal 100 Millionen Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stehen. Der Nationalrat will das Doppelte bereitstellen.



Differenzen bestehen beispielsweise auch noch bei der konkreten Ausgestaltung der Betreuungszulage für Eltern von Kindern mit Behinderungen. Der Nationalrat wird sich voraussichtlich in der Wintersession erneut mit der Vorlage befassen. 10.09.2025, 12:58 Uhr 10.09.2025, 12:58 Uhr Kein Verbot von Ausland-Adoptionen von Nastasja Hofmann Ein weiteres brisantes Thema kam heute in der grossen Kammer zur Abstimmung: Internationale Adoptionen. Der Bundesrat möchte internationale Adoptionen verbieten, um illegalen Praktiken im Ausland einen Riegel vorzuschieben. Das lehnte der Nationalrat heute ab. Stattdessen sprechen sie sich für bessere Kontrollen aus. Dafür stimmten sie einer Motion der Rechtskommission zu. 10.09.2025, 12:53 Uhr 10.09.2025, 12:53 Uhr Nationalrat greift bei Hooligans nicht durch von Nastasja Hofmann Dieser Zankapfel beschäftigt das Parlament schon seit Jahren: Wie soll man am besten gegen Gewalt im Kontext von Sportveranstaltungen vorgehen? Auch die kantonalen Polizeikorps schlugen Alarm. Es müsse eine Lösung her, um effektiv gegen Hooligans vorzugehen. Foto: keystone-sda.ch Der Ständerat hat im vergangenen Winter reagiert und sich deutlich für eine Verschärfung durch personalisierte Tickets ausgesprochen. Der Nationalrat hat heute aber anders entschieden. Er möchte keine Gesetzesanpassung vornehmen. Durch den Vorschlag der personalisierten Tickets könnten Sportclubs bei Vergabe der Tickets direkt mit der sogenannten Hooligan-Datenbank abgleichen und bei Auffälligkeiten ein Ticket verweigern. Dafür soll ein zusätzlicher Gesetzesartikel verankert werden. Der Bundesrat sieht aber keine Notwendigkeit, das Gesetz anzupassen. Justizminister Beat Jans sagte heute im Nationalrat: «Sportclubs können die Ausweise der Besucherinnen und Besucher bereits heute mit den Hooligan-Daten abgleichen.» Auf der anderen Seite gehört Mitte-Nationalrat Reto Nause zu den überzeugten Verfechtern. Er fordert jetzt endlich Handeln vom Parlament. «Es kann nicht sein, dass wir bei dem Thema auf keinen grünen Zweig kommen.» Eine konkrete Lösung lässt durch den heutigen Nationalratsentscheid weiter auf sich warten. 10.09.2025, 10:26 Uhr 10.09.2025, 10:26 Uhr Halbe Milliarde für Bundesgebäude Von Keystone-SDA Der Bund will 511,8 Millionen Franken in zivile Bauten stecken. Grösstes Projekt ist die Sanierung des Gebäudes des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit in Bern. Der Ständerat hat diese Summe ohne grosse Diskussionen gebilligt. Das Geschäft geht an den Nationalrat. Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte im Rat, die Immobilienpolitik berücksichtige die angespannte Finanzlage und priorisiere die Projekte. Foto: keystone-sda.ch 10.09.2025, 10:02 Uhr 10.09.2025, 10:02 Uhr Parlament will spätere Entlassung bei lebenslangen Freiheitsstrafen Von Keystone-SDA Wer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, soll mindestens 17 Jahre davon absitzen müssen. Bisher waren es 15 Jahre. Das Parlament stimmt der Gesetzesänderung zu.



SP und Grüne haben beantragt, nicht auf die Vorlage einzutreten. Für die öffentliche Sicherheit brächten die zwei Jahre Verlängerung nichts. Auch widerspreche die längere Zeit in Gewahrsam dem Prinzip der Wiedereingliederung. Foto: IMAGO/Panama Pictures Weitere Einträge laden

Den Überblick zu behalten, ist nicht einfach, wenn sich ab Montag National- und Ständeräte treffen. Dutzende Themen stehen auf der Agenda. Blick hilft dir, den Überblick zu behalten. Hier stellen wir die elf wichtigsten Geschäfte vor – und berichten in unserem Ticker ab Montagnachmittag live über die wichtigsten Entscheide.

Weniger Geld für SRF

Die SRG-Halbierungs-Initiative, die die Radio- und TV-Gebühren auf 200 Franken pro Haushalt senken will, kommt in den Ständerat. Die vorberatende Kommission lehnt die Initiative ab, da der Bundesrat bereits eine schrittweise Senkung der Empfangsgebühr für Haushalte auf 300 Franken bis 2029 beschlossen hat.

Behandlungsdatum: 22. September.

Ist Schluss bei 10 Millionen in der Schweiz?

Der Nationalrat befasst sich mit der SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Diese fordert, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz die Zehn-Millionen-Grenze vor dem Jahr 2050 nicht überschreitet. Die zuständige Kommission lehnt die Initiative ab. Arbeitskräfte aus dem Ausland würden weiterhin benötigt, etwa in der Gesundheitsversorgung, argumentiert sie.

Behandlungsdatum: 22. und 25. September.

Kurzarbeit nach dem Zollschock

Das Parlament entscheidet, ob Schweizer Firmen künftig während bis zu 24 Monaten Kurzarbeitsentschädigung beziehen können statt wie heute während 18 Monaten.

Behandlungsdatum: 10. September.

Müller-Meier, nur Meier oder lieber Meier Müller?

Der Ständerat entscheidet, ob Verheiratete sowie eingetragene Partnerinnen und Partner künftig wieder einen Doppelnamen führen dürfen, also beispielsweise Petra Muster Weber. Demnach sollen beide Ehegatten wieder einen Doppelnamen führen und dabei die Reihenfolge der Namen frei wählen können. Wie der Nationalrat will auch die Ständeratskommission nicht, dass Kinder Doppelnamen führen.

Behandlungsdatum: 23. September.

Ein Umweltskandal?

Der Nationalrat führt eine ausserordentliche Session zu Ewigkeitschemikalien (PFAS) durch. Ein Vorstoss verlangt sachgerechte Grenzwerte für PFAS. Sagt der Nationalrat hier Ja, muss der Bundesrat handeln.

Behandlungsdatum: 9. September.

Adoptionsverbot könnte gekippt werden

Internationale Adoptionen sollen in der Schweiz nicht verboten werden. Das fordert eine Motion der Rechtskommission des Nationalrates.

Behandlungsdatum: 10. September.

Mehrere Asylentscheide auf der Agenda

In beiden Räten stehen nächste ausserordentliche Asyl-Sessionen bevor. Traktandiert sind Vorstösse aus der SVP. Beispielsweise sollen keine Resettlements für besonders verletzliche Geflüchtete mehr durchgeführt werden, bis das Asylsystem stabiler ist. Zudem stellt die SVP die Forderung nach einer Aufhebung des Status S für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Ständerat äussert sich zudem zur Frage, ob sich die Schweiz am Solidaritätsmechanismus im EU-Migrationspakt beteiligen soll oder nicht. Der Mechanismus sieht die Übernahme von Asylsuchenden bei starkem Andrang, Finanzmittel oder operative Hilfen vor. Der Nationalrat lehnte im Sommer ein Mitmachen mit knappem Mehr und zahlreichen Enthaltungen aus der FDP ab.

Behandlungsdaten: 10., 23. und 24. September.

Gibt es auch in der Schweiz Sammelklagen?

In der Schweiz dürfen keine Sammelklagen eingeführt werden. Im Parlament ist ein Vorstoss hängig, der das ändern will. Im Ständerat entscheidet sich, ob das Geschäft weiterbehandelt wird oder definitiv vom Tisch ist.

Behandlungsdatum: 15. September.

SP will neue Abstimmung über F-35

Kampfjets: Der Ständerat wird eine Debatte führen über die Mehrkosten von bis zu 1,3 Milliarden Franken für den Kauf von neuen F-35-Kampfjets aus den USA. Franziska Roth (SP/SO) verlangt mit einer Motion, dass sich das Parlament und mit einem fakultativen Referendum auch das Volk zu einem allfälligen Nachtragskredit äussern können müssten.

Behandlungsdatum: 17. September.

Wer zahlt für die 13. AHV?

Nachdem bereits beschlossen ist, dass die 13. AHV-Rente ab Ende 2026 ausbezahlt wird, geht es nun um die Finanzierung der dafür nötigen höheren Ausgaben. Im Nationalrat dürfte es spannend werden. Seine zuständige Kommission beantragt mit 13 zu 12 Stimmen, die Zusatzrente ausschliesslich über die Mehrwertsteuer zu finanzieren, aber befristet bis 2030. Der Bundesrat hingegen möchte für die 13. Rente eine unbefristete Erhöhung der Mehrwertsteuer. Der Ständerat wiederum will neben der Mehrwertsteuer auch die Lohnbeiträge nach oben anpassen.

Behandlungsdatum: 17. September.

Mehr Soldaten für die Armee

Wehrpflichtigen soll es erschwert werden, von der Armee zum Zivildienst zu wechseln. Das finden bereits der Bundesrat und der Nationalrat. Der Ständerat wird gegen Ende der Herbstsession darüber entscheiden.