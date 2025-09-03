DE
FR
Abonnieren

Mehrkosten beim F-35
Bund stellt sich gegen erneute Kampfjet-Abstimmung

Der Bundesrat lehnt eine Volksabstimmung über die Mehrkosten für F-35-Kampfflugzeuge ab. Eine SP-Motion forderte einen referendumsfähigen Bundesbeschluss für den Nachtragskredit. Laut Landesregierung widerspricht dies der Verfassung.
Publiziert: 17:39 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Bundesrat will keinen referendumsfähigen Bundesbeschluss zu den Mehrkosten für den Kauf von 36 F-35-Kampfjets aus den USA. (Archivbild)
Foto: YONHAP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Volk soll nach Ansicht des Bundesrats nicht über die Mehrkosten für die F-35-Kampfflugzeuge abstimmen. Er lehnt eine SP-Motion ab, die verlangt, einen Nachtragskredit in Form eines referendumsfähigen Bundesbeschlusses dem Parlament zu unterbreiten.

2020 hiessen die Stimmberechtigten mit 50,1 Prozent den Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit von 6 Milliarden Franken für den Kauf von 36 neuen Kampfflugzeugen gut. Auf dieser Grundlage habe das Parlament den Verpflichtungskredit für die F-35-Kampfjets 2022 bewilligt, schrieb Ständerätin Franziska Roth (SP/SO) in der Motion.

Mehr zur Schweizer Armee
Bundesrat Pfister stellt seine Spezialisten kalt
Neues Risikomanagement
Bundesrat Pfister entmachtet seine Spezialisten
So will Bundesrat Martin Pfister den VBS-Stall ausmisten
Berater-Armee für 17 Projekte!
So will Bundesrat Pfister den VBS-Stall ausmisten
Jetzt reagiert das VBS auf die F-35-Kritik
Mit Video
Alternative zu teuer
Jetzt reagiert das VBS auf die F-35-Kritik
Der Kampfjet-Vertrag ist noch gar nicht unterschrieben
Mit Video
F-35-Preis bleibt ein Rätsel
Der Kampfjet-Vertrag ist noch gar nicht unterschrieben

Der einfache Bundesbeschluss unterliege nicht dem Referendum, begründete der Bundesrat am Mittwoch seine ablehnende Haltung. Die Verfassung sehe kein Finanzreferendum vor. Grundsatz- und Planungsbeschlüsse von grosser Tragweite könnten dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Es dürften aber keine Finanzbeschlüsse sein.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen