1/6 Von der Pollen-Messung bis zum Chatbot – KI zieht in die Bundesverwaltung ein. Foto: Keystone

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Er ist die grosse Überraschung im Kabinett des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (69): Der frühere Top-Manager Karsten Wildberger (57) leitet das neu geschaffene Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung.

Seine Mission: Die deutsche Verwaltung soll endlich im digitalen Zeitalter ankommen. Wildberger müsse, wie es «Bild» formuliert, die «Online-Service-Steinzeit» beenden. Ein zentraler Hebel dafür ist die Automatisierung von Verwaltungsprozessen – unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI).

Doch was tut sich in der Schweiz? Klar ist: Auch hier zieht KI in die Bundesverwaltung ein – teils an überraschenden Orten. Wir liefern dir fünf Beispiele.