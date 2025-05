Die Parteichefs Friedrich Merz, Markus Söder und Lars Klingbeil haben ihre Minister für die neue Legislaturperiode aufgestellt. Foto: imago/Mike Schmidt

Darum gehts CDU/CSU und SPD bilden neue Regierung. Merz wird Bundeskanzler

Mehrere neue Minister ernannt, darunter Wadephul als Aussenminister und Klingbeil als Finanzminister

500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur-Investitionen geplant

CDU/CSU

Aussenminister

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul (62) wird im Kabinett Merz Bundesaussenminister. Die feministische Aussenpolitik seiner Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) will er nicht fortsetzen. «Jeder muss doch seine eigenen Akzente setzen können», sagte Wadephul den Sendern RTL und NTV. Er wolle sich «auf die ganz grossen Konfliktherde» wie die Ukraine, Nahost und etwa den Iran konzentrieren. «Das sind Dinge, die mich deutlich mehr beschäftigen», sagte Wadephul.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul wird in der Merz-Regierung Bundesaussenminister. Foto: Getty Images

Innenminister

Der bisherige CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) wird neuer Bundesinnenminister. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt will er verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Aussengrenzen «Die ersten Entscheidungen werden nach Amtsantritt an diesem Mittwoch getroffen», sagte er der «Bild am Sonntag». Die Grenzkontrollen würden «hochgefahren und die Zurückweisungen gesteigert», erläuterte Dobrindt seine Pläne. Grenzschliessungen werde es nicht geben. «Die Zahlen bei der illegalen Migration müssen runter», argumentierte der CSU-Politiker.

Für den bisherigen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gibt es den Posten des Bundesinnenministers. Foto: imago/Revierfoto

Wirtschafts- und Energieministerin

Die frühere Umwelt- und Verkehrsstaatssekretärin Katherina Reiche (51) wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Sie war von 1998 bis 2015 Mitglied des Deutschen Bundestags, verzichtete aber 2015 auf ihr Mandat. Sie wechselte anschliessend in die Wirtschaft. Reiche ist gelernte Diplom-Chemikerin.

Die frühere Umwelt- und Verkehrsstaatssekretärin Katherina Reiche wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Gesundheitsministerin

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken (45) aus Baden-Württemberg wird neue Bundesgesundheitsministerin. Sie war zunächst von 2013 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags, und ist es seit 2018 wieder. Warken hat ausserdem eine Zulassung als Rechtsanwältin.

CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus Baden-Württemberg wird neue Bundesgesundheitsministerin. Foto: AFP

Verkehrsminister

Verkehrsminister wird der CDU-Politiker Patrick Schnieder (57) aus Rheinland-Pfalz. Schnieder ist bereits seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 2009 bis 2021 Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags. Ihm kommt im Kabinett Merz die besondere Aufgabe zu, das milliardenschwere Sondervermögen für Infrastruktur zu verteilen. Aus dem 500 Milliarden Euro schweren Topf soll die Instandsetzung der maroden Infrastruktur – also Brücken, Energienetze, Strassen oder Schulen – bezahlt werden.

Verkehrsminister wird der CDU-Politiker Patrick Schnieder aus Rheinland-Pfalz. Foto: imago/

Digitalminister

Das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung wird der parteilose Manager Karsten Wildberger (56) übernehmen. Er ist bisher Chef der Holding der Elektronikmärkte Media Markt und Saturn. Der Digitalverband Bitkom forderte Merz zu einer schnellen Klärung der Zuständigkeiten des neu geschaffenen Ressorts auf.

Das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung wird der parteilose Manager Karsten Wildberger übernehmen. Foto: keystone-sda.ch

Forschungsministerin

Dorothee Bär (47) wird Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Bär sagte dem Magazin «Politico», Luft- und Raumfahrt könnten dazu beitragen, dass es mit der Wirtschaft wieder aufwärtsgeht in diesem Land. Die CSU beschäftige sich zudem bereits seit langem mit dem Thema. Im Koalitionsvertrag ist der Raumfahrt ein eigenes Kapitel gewidmet. Diese sei «eine Zukunfts- und Schlüsseltechnologie und auch für unsere Sicherheit und unsere militärischen Fähigkeiten zentral», heisst es dort. Neben einer Stärkung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) soll «unser nationales Raumfahrtprogramm» ausgebaut werden.

Dorothee Bär wird Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Foto: keystone-sda.ch

Bildungs- und Familienministerin

Die schleswig-holsteinische Politikerin Karin Prien (59) wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Bildung und Familie. Bildungsthemen zählen zu ihren Kernkompetenzen. Prien ist bereits seit 2017 Bildungsministerin in Schleswig-Holstein.

Die schleswig-holsteinische Politikerin Karin Prien wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Bildung und Familie. Foto: AFP

Landwirtschaftsminister

Alois Rainer (60) wird Bundeslandwirtschaftsminister. Der CSU-Politiker ist gelernter Metzgermeister. Rainer möchte aber nicht auf den «schwarzen Metzger» reduziert werden und sich in seiner Amtszeit für mehr Tierwohl einsetzen. Das sei ihm «sehr, sehr wichtig», sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. «Wir müssen verantwortungsvoll mit den Nutztieren umgehen», und dabei könne auch einiges besser gemacht werden. Rainer stellte auch klar, er stehe in Sachen Ernährung nicht für eine Kehrtwende. «Da können alle ganz beruhigt sein. Die Leute sollen doch essen, was sie wollen», sagte er. Der künftige Minister hatte mit seiner Ablehnung von höheren Steuern auf Fleisch bereits für Diskussionen gesorgt.

Alois Rainer wird Bundeslandwirtschaftsminister. Foto: imago/Sven Simon

SPD

Finanzminister

SPD-Chef Lars Klingbeil (47) wird neuer Bundesfinanzminister. In dieser Rolle hat er alle Hände voll zu tun. Der Haushalt für das laufende Jahr, über den die Ampel-Regierung zerbrach, muss rasch nachträglich aufgestellt werden. Auch die Beratungen für den Etat 2026 stehen an. Für Klingbeil wie für die neue schwarz-rote Koalition dürfte beides zur Bewährungsprobe werden. Denn trotz des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für Infrastruktur-Investitionen muss die neue Regierung im Budget wohl kräftig den Rotstift ansetzen.

SPD-Chef Lars Klingbeil wird neuer Bundesfinanzminister. Foto: imago/photothek

Verteidigungsminister

Boris Pistorius (65), der Verteidigungsminister in der sogenannten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, wird auch in der neuen schwarz-roten Koalition dieses Ministerium übernehmen. Er ist damit auch der einzige SPD-Politiker, der sein Amt behält. Den Verteidigungsminister – wie auch den Verkehrsminister – erwarten besondere Herausforderungen. Pistorius muss Deutschland wehrfähig machen. Dazu muss vor allem die Bundeswehr wieder auf Vordermann gebracht werden. In der Bundeswehr klafft eine riesige Finanzlücke. «Im nächsten Jahr fehlen uns fast sechs Milliarden Euro», warnte Pistorius im November vergangenen Jahres.

Boris Pistorius, wird auch in der neuen schwarz-roten Koalition das Amt des Verteidigungsministers übernehmen. Foto: AFP

Arbeitsministerin

Die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (57) wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Das Ressort mit dem grössten Etat im Bundeshaushalt gilt für die Sozialdemokraten als Schlüsselposition. Bas folgt damit auf den SPD-Politiker Hubertus Heil (52). Sie wurde zuvor für alle möglichen Ämter einschliesslich des SPD-Parteivorsitzes gehandelt.

Die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird im Kabinett Merz Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Foto: IMAGO/Political-Moments

Justizministerin

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (56) wird neue Bundesjustizministerin. Sie folgt auf den FDP-Politiker Marco Buschmann (47). Hubig ist bereits seit 2016 Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Die promovierte Juristin arbeitete vor ihrer politischen Karriere als Richterin und Staatsanwältin.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig wird neue Bundesjustizministerin. Foto: imago/Future Image

Bauministerin

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz (37) wird neue Bundesbauministerin. Sie folgt damit auf die SPD-Politikerin Klara Geywitz (49). Die studierte Betriebswirtin und Unternehmerin ist seit 2021 stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz wird neue Bundesbauministerin. Foto: IMAGO/Political-Moments

Umweltminister

Carsten Schneider (49) wird neuer Bundesumweltminister. Er ist derzeit Ostbeauftragter der Bundesregierung. Schneider hatte bereits im April angekündigt, dass er sein Amt als Ostbeauftragter nicht weiterführen werde. Der gebürtige Erfurter ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags und seit 1995 SPD-Mitglied. Schneider ist gelernter Bankkaufmann.

Carsten Schneider, der derzeitige Ostbeauftragte der Bundesregierung, wird neuer Bundesumweltminister. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Entwicklungsministerin

Reem Alabali-Radovan (35) wird neue Bundesentwicklungsministerin. Sie ist derzeit Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung. Alabali-Radovan folgt damit auf die Grünen-Politikerin Svenja Schulze (56).

Reem Alabali-Radovan (35), derzeit Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, wird neue Bundesentwicklungsministerin. Foto: imago/Metodi Popow