Politologe Klaus Armingeon ist überzeugt: Die Aufweichung der Schuldenbremse wird die Wirtschaft – im Bild die Baumaschinenmesse in München (D) – massiv ankurbeln. Foto: IMAGO/Wolfilser

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Guido Felder Ausland-Redaktor

CDU und CSU haben sich diese Woche auf einen Koalitionsvertrag mit der SPD geeinigt. Das 144 Seiten dicke Programm der neuen deutschen Regierung wird laut dem künftigen Kanzler Friedrich Merz (69) Deutschland «stabil halten sowie sicherer und wirtschaftlich wieder stärker machen».

Ein zentrales Thema des Papiers mit dem Titel «Verantwortung für Deutschland» ist die Zeitenwende in der Migration. Deutschland will demnach in Zukunft noch striktere Grenzkontrollen durchführen, was sich auf die Schweiz auswirken dürfte. Ein weiterer Punkt jedoch wird noch grössere – und vor allem positive – Folgen für die Schweiz haben.