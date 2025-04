Unionsparteien überholt AfD ist erstmals stärkste Kraft in einer Umfrage

Erstmals ist die AfD in einer Umfrage in Deutschland vor der Union gelandet. Damit ist die Partei auch erstmals stärkste Kraft in der sogenannten Sonntagsfrage.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten