Der nächste deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz will den Ukrainern die lange verwehrten Taurus-Marschflugkörper liefern. Und er hat auch gleich einen heissen Tipp für ein Ziel: die Krim-Brücke. Ex-Präsident Dmitri Medwedew tobt und schwingt die Nazi-Keule.

Friedrich Merz will Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine liefern. Foto: imago/HMB-Media

Daniel Jung Redaktor News

Friedrich Merz (69), der nächste deutsche Bundeskanzler, macht den Russen eine unverblümte Kampfansage: Er will Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine liefern. Dort sollen sie etwa gegen russische Militäreinrichtungen auf der besetzten Krim eingesetzt werden können – einschliesslich der Kertsch-Brücke, so Merz. Die 19 Kilometer lange Brücke dient den russischen Streitkräften als wichtige Nachschubroute. Es wäre eine neue Eskalationsstufe.

Die Aussage machte Merz auch in Reaktion auf den russischen Raketen-Angriff auf Sumy mit mindestens 35 Toten. Seine Worte haben die Russen zum Ausrasten gebracht.