Intelligente Helfer für Unternehmen

Künstliche Intelligenz (KI) ist für Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, mehr als nur ein Hype. Die Schweiz als Hochlohnland müsse gezwungenermassen auf Automatisierung setzen. «KI bietet hierfür mächtige Instrumente und das Einsparpotenzial ist real.» Konkrete Anwendungen von KI in Schweizer Unternehmen sind beispielsweise: E-Mail-Bestellungen, die automatisch eingelesen und ausgelöst werden, Kameras für die visuelle Kontrolle in der Produktion (Qualitätskontrolle) und Sprachassistenten, die den Arbeitsrapport auf der Baustelle automatisch ausfüllen. Laut Raiffeisen kann KI sogar im Gastgewerbe eingesetzt werden. Durch KI-Bilderkennungssysteme können konkrete Massnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle definiert und der zukünftige Verbrauch besser eingeschätzt werden. «Das Potenzial der KI-Technologie ist gewaltig», so Hasenmaile. Unternehmen, die KI-Technologie nicht einsetzen, würden künftig an Wettbewerbsfähigkeit einbüssen.