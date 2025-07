Ein Angestellter des Paraplegiker-Zentrums beleidigte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello online. Dafür schrieb er deren Eintrag in Wikipedia um. Nun drohen ihm Konsequenzen.

1/5 Ein Nottwiler Klinik-Angestellter diffamierte SP-Nationalrätin Funiciello online. Die IP-Adresse entlarvte ihn. Foto: Florian Lotter

Darum gehts Mitarbeiter des Paraplegiker-Zentrums manipulierte Wikipedia-Eintrag von Tamara Funiciello

Diffamierende Äusserung verstösst gegen Verhaltenskodex des Zentrums

Schweizer Paraplegiker-Stiftung prüft Konsequenzen

Sophie Reinhardt Redaktorin Politik

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil LU wirbt damit, Menschen wieder auf die Beine zu helfen. Doch offenbar nutzte nicht jeder Mitarbeitende seine Arbeitszeit im Sinne dieser Mission.

Wie «blue News» berichtet, manipulierte ein Angestellter der Klinik den Wikipedia-Eintrag der Berner Nationalrätin Tamara Funiciello (35). In der Bearbeitung wurde sie als eine «übergewichtige Schweizer Politikerin» bezeichnet – eine Formulierung, die klar diffamierend wirkt.

IP-Adresse führt zur Klinik in Nottwil

Die Bearbeitung erfolgte über eine IP-Adresse, die dem Paraplegiker-Zentrum in Nottwil zugeordnet werden konnte. Laut «blue News» stammt der Eintrag nicht von einem Patienten, sondern von einem Mitarbeitenden der Klinik. Die IT-Abteilung konnte den Verantwortlichen bereits identifizieren. Aktuell prüft das Zentrum mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen. Zwar ist der Vorfall wohl nicht strafrechtlich relevant, dennoch wirft er ein schlechtes Licht auf die angesehene Institution.

«Diese Anpassung verstösst klar gegen unseren Verhaltenskodex», erklärte ein Mediensprecher gegenüber dem Onlineportal. Die Organisation verurteile die «diffamierende Äusserungen in jeder Form.» Die Politikerin selbst wollte sich dazu nicht äussern.

Zentrum pflegte Kutter

Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 1975 setzt sie sich für Menschen mit Querschnittslähmung ein. 2023 pflegte das Zentrum auch Funiciellos Kollegen, den Zürcher Mitte-Nationalrat Philipp Kutter (49). Dieser verunfallte bei einem Skiunfall in Graubünden schwer, und ist seither teilweise gelähmt. Mit täglichen Therapien kämpfte sich der Mitte-Politiker zurück – in den Alltag, aber auch in die Politik.