Karin Keller-Sutter und ihr Ehemann Morten sind seit 36 Jahren verheiratet. Nun plaudert der Arzt aus dem Nähkästchen. Warum er für sie einen Job aufgab – und warum das Paar immer wieder Ferien in Holland gemacht hat.

1/5 Morten Keller und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sind seit 36 Jahren verheiratet. Foto: Blick

Darum gehts Morten Keller spricht über seine Ehe mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter

Er begleitete sie als Chauffeur zu Anlässen, um Zeit zusammen zu verbringen

Das Paar ist seit 36 Jahren verheiratet und macht Ferien in Holland Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Er ist der Mann in ihrer Seite. Seit 36 Jahren sind Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und ihr Mann Morten (60) verheiratet. Nun plaudert der Bundesratsgatte aus dem Nähkästchen. «Ich war immer der Chauffeur», sagt er im Interview mit der «NZZ». «So konnte ich Zeit mit Karin verbringen.»

Denn bereits als St. Galler Regierungsrätin habe seine Frau einen so dicht befrachteten Terminkalender gehabt, dass die gemeinsame Zeit zu Hause zu kurz gewesen sei. Deshalb habe er seine Frau an Anlässe begleitet. Mit dieser Lösung konnte der ausgebildete Arzt aber offensichtlich leben. Er habe schon vor der Heirat gewusst, worauf er sich einlasse, sagt Morten Keller. Bereits als sie sich kennengelernt hätten, habe Karin Keller-Sutter politisiert und sei in der Öffentlichkeit gestanden.

Jobaufgabe als Liebesbeweis

Offenbar hat die FDP-Bundesrätin ihrem Mann auch klargemacht, dass sie die Ostschweiz nicht verlassen will. «Ich weiss, du bist Assistenzarzt, du musst an verschiedenen Spitälern arbeiten. Aber ich reise nicht mit dir durch die ganze Welt», soll sie ihrem Mann vor der Hochzeit gesagt haben.

Morten Keller machte auch im Schatten seiner Frau seine eigene Karriere: Er war Zürcher Stadtarzt und leitete die Gesundheitsdienste der Stadt während der Covid-Pandemie.

Zwischendurch gab Keller für seine Frau allerdings auch einen Job auf: Als sie Regierungsrätin wurde, war er Leiter der Forensik der Psychiatrie in Wil SG. Der Regierungsrat prüfte Gutachten von Verwahrten. Damit es keinen Interessenkonflikt gab, «ging ich schweren Herzens weg aus Wil», so Keller gegenüber der «NZZ».

Resolutes Einschreiten und Ferien in Holland

Dass seine Frau überall erkannt werde, gehöre dazu, sagt Keller. Das Leben in der Öffentlichkeit störe ihn nicht. Um aber auch mal Ruhe zu haben, machte das Paar Ferien in Holland. «Das Risiko, dort erkannt zu werden, ist gering.»

Und sonst kann die Bundespräsidentin durchaus auch mal resolut auftreten, wie ihr Mann erzählt. Als sie auf dem Perron des Berner Bahnhofs auf den Zug wartete, sei «KKS» von einem mutmasslichen Fussball-Hooligan fotografiert worden. «Meine Frau ging direkt auf ihn zu. Da kennt sie nichts. Sie sagte: ‹Das löschen Sie sofort, und ich schaue Ihnen dabei zu.›»