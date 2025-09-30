Die UBS wehrt sich gegen die harten Regulierungspläne von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Sogar die Wegzugsdrohung liegt in der Luft. Jetzt hat UBS-CEO Sergio Ermotti reagiert – und am Dienstagvormittag zum Paradeplatz geladen.

«Wir haben nie damit gedroht – aber es gibt Druck von Aktionären»

UBS-CEO Sergio Ermotti wehrt sich gegen die Regulierungspläne von Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Zieht die UBS in Ausland? Fusioniert die letzte Schweizer Grossbank mit einer US-Institution? Die Gerüchteküche brodelt in den letzten Tagen und Wochen. Der Kampf zwischen UBS-CEO Sergio Ermotti (65) und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) geht am Dienstagvormittag in eine neue Runde.

Nachdem sich Keller-Sutter gegenüber Blick am Rande der Uno-Vollversammlung letzte Woche in New York geäussert hat, bricht jetzt Ermotti sein Schweigen. Seit seinem Auftritt bei «Bloomberg TV» Anfang September hat sich der UBS-Chef nicht mehr zum Streit mit KKS ums Eigenkapital geäussert – und liess die Gerüchteküche damit wohl bewusst weiterköcheln. Jetzt hat er die Medien an den Hauptsitz am Paradeplatz eingeladen.

Der Wegzug ins Ausland sei «nicht ein Thema, das wir initiiert haben», stellt Ermotti klar. «Das sind Spekulationen und Optionen. Wir haben damit nie gedroht. Mein Präsident und ich haben nie so etwas gesagt.»

Ermotti gibt aber auch zu: «Es gibt sicher Druck von den Aktionären. Die Unsicherheit hilft nicht, den Druck zu meistern. Bis jetzt haben wir geschafft, die Leute ruhig zu behalten». Die UBS ist nicht glücklich, dass die politischen Prozesse so lange dauern. Dies sorge für Unsicherheit, dabei wäre jetzt Klarheit wichtig.

UBS-Chef geht in den Angriff über

Ermotti und Keller-Sutter kommen sich aktuell nicht nur bei den beinharten Eigenkapitalvorschriften (bis zu 26 Milliarden mehr für die UBS!) ins Gehege. Auch bei der sogenannten Eigenmittelverordnung gibt es keine Einigkeit. Dieses Papier hatte die Bundespräsidentin schon im Juni präsentiert. Am Montag lief die Frist ab, während der sich Parteien, Firmen und Kantone äussern konnten. Und just einen Tag später ist Ermotti nun zum Angriff übergegangen. Denn am Medientermin will der UBS-Chef vorwiegend darüber sprechen.

Ein Punkt im Paket: Aktiven wie Software oder Steueransprüche sollen bezüglich Kapital strenger bewertet werden: Denn diese sind aus Sicht des Bundes in einer Krise nicht mehr viel wert.

Auch bei den AT1-Anleihen, die einer Bank in der Krise helfen sollen, gibt es Meinungsunterschiede. Die geplanten Regelungen seien zu stark auf den spezifischen Fall der Credit Suisse ausgerichtet, findet die UBS. Eine neue Krise komme aber nicht in der gleichen Form. Er wolle keine «Hexenjagd» gegenüber der Ex-CS betreiben, so der UBS-CEO. «Aber im 4. Quartal 2022 war ganz klar, dass die Kapitalerhöhung nicht mehr gross genug war. Deshalb hätte man schon damals die AT1 killen müssen.» Diese hätte der Bank 16 Milliarden Kapital gebracht.

«Die Vorschläge bestrafen die UBS unangemessen»

Ermotti schmecken diese Berner Regeln nicht. Sie seien im Vergleich mit dem Ausland zu streng und brächten der Schweizer Grossbank international Nachteile. Die UBS wolle eine «vernünftige Lösung finden, die uns erlaubt, weiterhin aus der Schweiz in einer wettbewerbsfähigen Position zu handeln».

«Die Vorschläge bestrafen die UBS unangemessen», sagt Ermotti am Dienstagvormittag. Bei der UBS fühlt man sich unfair behandelt, gerade mit Blick auf die CS-Rettung. Die UBS sei 2023 in der Lage gewesen, «glaubwürdig einzuschreiten und die Credit Suisse zu retten. Damit hat die UBS im März 2023 zur Stabilität des Schweizer und globalen Finanzsystems beigetragen.»

Schützenhilfe erhält Ermotti vom Zürcher Regierungsrat. Dieser hält wenig von Keller-Sutters Plänen, wie eine Stellungnahme aus Zürich zeigt. «Wir beantragen einen Marschhalt, um die Regulierung des Finanzmarkts insgesamt zu überdenken», schreibt der Zürcher Regierungsrat. Keller-Sutters Regulierung gefährde den Schweizer Bankenplatz. Es brauche jetzt unbedingt einen Vergleich mit dem Ausland, bevor reguliert werde.

