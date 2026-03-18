Nächtliches Parkverbot auf dem Albispass: Wegen Lärmbeschwerden sollen ab Mitte April Autos nur noch zwischen 6 und 22 Uhr auf dem Parkplatz Passhöhe parkieren dürfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nächtliches Parkverbot am Albispass in Langnau ZH geplant ab April

Grund: Lärmbeschwerden über nächtliche Besucher

Parkzeiten 6 bis 22 Uhr, Verstoss führt zu Busse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Beste Sicht über den Zürichsee, ein Restaurant gleich nebenan und kostenlose Parkplätze: Das bietet der Parkplatz Passhöhe, auf dem Albispass in Langnau ZH. Doch nicht nur an sonnigen Tagen sind die Plätze begehrt, offenbar auch in der Nacht. Die Gemeinde Langnau und der Kanton Zürich wollen nun ein nächtliches Parkverbot verhängen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Parkieren soll nur noch zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends erlaubt sein. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Busse.

Beschwerden wegen Lärm

Hintergrund für das Verbot sind Lärmbeschwerden. So habe es Reklamationen gegeben, «wonach vermehrt Personen festgestellt wurden, die sich vor allem in den Abend- und Nachtstunden dort aufhielten und unnötigen Lärm erzeugten», schreibt die Kantonspolizei gegenüber der Zeitung. Was damit genau gemeint ist, lässt die Polizei offen.

Mit dem Verbot soll der Lärm nun also eingeschränkt und «die grundsätzliche Funktion des Parkplatzes» sichergestellt werden. Das Verbot gilt frühestens ab Mitte April – aber nur, wenn es keine Einsprachen gibt.