Letztes Jahr musste EVP-Nationalrat Nik Gugger wegen eines Tuk-Tuk-Unfalls pausieren. Nun verpasst er aufgrund eines Eingriffs am Herzen die Herbstsession.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft EVP-Nationalrat Nik Gugger verpasst die Herbstsession

Er pausiert aufgrund einer Herz-OP

Letztes Jahr verletzte er sich bei einem Tuk-Tuk-Unfall schwer

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Es ist das Herz! In der Herbstsession bleibt der Platz von Nik Gugger (56) im Nationalratssaal leer. Der EVP-Politiker muss pausieren, nachdem er sich diesen Sommer drei Herzoperationen unterziehen musste. Dies teilte er am Sonntagabend seinem Bekanntenkreis mit, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Gugger wurden dabei gleich fünf Stents eingesetzt. Bei diesen medizinischen Implantaten handelt es sich um röhrenförmige Gefässstützen, welche ein verengtes oder verschlossenes Blutgefäss dauerhaft offenhalten sollen. Dank der Eingriffe habe er «ein neues Leben» bekommen, wird Gugger zitiert.

Der Zeitung erzählte er, dass er in letzter Zeit weniger Energie gehabt habe. Da ihn ein Kardiologe auf die Problematik aufmerksam gemacht habe, habe er sich checken lassen – und dadurch von seinem erhöhten Risiko erfahren.

Schwerer Tuk-Tuk-Unfall im letzten Jahr

Es ist nicht das erste Mal, dass der Zürcher während einer Session ausfällt. Letztes Jahr zwang ihn ein schwerer Tuk-Tuk-Unfall in Winterthur zur Pause. Sieben Rippen hatte er sich dabei gebrochen, dazu Verletzungen an Arm, Bein und Lunge. Er verpasste damals die Sommersession. Der Unfall hängt aber weiterhin nach: Bis heute muss Gugger deswegen in Therapie.

Der Zürcher EVP-Mann politisiert seit 2017 in Bern. Der heutige Sozialunternehmer wurde in Indien geboren und von einem Schweizer Ehepaar adoptiert. Aus dieser Erfahrung heraus setzt er sich auch gegen ein Verbot internationaler Adoptionen ein. «Ich denke dann immer an mich als verlassenes Kind in Indien», sagt er dieses Jahr in der «Schweizer Illustrierten». «Vielleicht wäre ich dort einfach ein Schuhputzer geworden. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass ich einmal im Nationalrat sitzen würde?»

Auch wenn er nun pausiert, in der Wintersession dürfte er in Bern wieder mit von der Partie sein.