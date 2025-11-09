Holt die Linke die Mehrheit? Schafft die SVP den Sprung in die Regierung? Und was passiert mit dem Mitte-Regierungsrat, der nicht mehr für seine Partei antreten darf? Die jurassischen Regierungsratswahlen versprachen Spannung. Jetzt sind die Resultate da.

1/5 Am Sonntag fand der zweite Wahlgang für die jurassische Regierung statt. Foto: keystone-sda.ch

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Die SP holt die Mehrheit in der jurassischen Regierung! Drei der fünf Sitze sind künftig in sozialdemokratischer Hand. Die Mitte hat weiterhin zwei Sitze.

Die Wahl in den Regierungsrat nicht geschafft hat der SVP-Kandidat Fred-Henri Schnegg, obwohl er am Sonntag im zweiten Wahlgang lange den fünften Platz innehatte.

Bisher hatte die SP zwei Sitze. Der Sitzgewinn geht auf Kosten der Christlich-Sozialen, deren Kandidat die Wahl klar verpasste.

Abgewählt ist der bisherige Mitte-Regierungsrat Martial Courtet (49). Der amtierende Bildungsdirektor hatte in einer Untersuchung sehr schlechte Noten zu seiner Amtsführung erhalten. Bei seiner Partei, der Mitte, fiel er deshalb in Ungnade. Courtet trat deshalb als Parteiloser an und hatte im ersten Wahlgang immerhin den dritten Platz erreicht.

Der FDP ist die Rückkehr in die Regierung nicht gelungen. Ihr Kandidat landete auf dem letzten Platz.

Bisher hatten in der jurassischen Regierung die SP und die Mitte je zwei Sitze, die Christlich-Sozialen einen.

