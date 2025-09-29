DE
Parlamentarier feiern gemeinsam
Video von Feier:Parlamentarier singen gemeinsam das «Vogellisi»

Videohit aus Bern – sogar der Bundesrat macht mit
Zum Vogellisi tanzen alle Parlamentarier von links bis rechts

In welchem Land gibts das sonst? Am letzten Sessionstag kam es zum spontanen Fest im Bundeshaus: Vom Bundesrat bis zur Ständerätin schunkelten alle von links bis rechts zum Vogellisi.
«Was für ein wunderbares Land»: Der Genfer Ständerat Mauro Poggia freut sich, dass in der Schweiz die politischen Gegner nach geschlagener Debatte zusammen feiern können.
Lucien Fluri

Was für eine Stimmung im Bundeshaus! Von links bis rechts schunkeln Parlamentarier und singen aus voller Kehle «Weni nume wüsst, wo ds Vogellisi wär»! Gut zu hören: die tragende Stimme von Ständeratspräsident Andrea Caroni (45, FDP). Nationalratspräsidentin Maja Riniker (47, FDP) stimmt ebenso in die Feierlaune ein wie die Nationalrätinnen Diana Gutjahr (41, SVP), Greta Gysin (41, Grüne) oder Ursula Zybach (58, SP). 

Alle machen mit: Sogar Bundesrat Albert Rösti klatscht und schunkelt ganz freudig. Auch die Ständerätinnen Heidi Zgraggen (59, Mitte) und Andrea Gmür (61, Mitte) tanzen mit und schwenken das Glas Wein im Takt. 

Was ist da passiert, unter der Bundeshauskuppel?

Letzten Donnerstag trafen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zum Znacht im Bundeshaus. Zum Ende der Herbstsession. Bundesrat, National- und Ständeräte waren eingeladen. Und irgendwann war die Stimmung ausgelassen, wie das Video zeigt. Am Akkordeon spielt die Luzerner SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann Bieri (56), an der Gitarre der Tessiner FDP-Nationalrat Simone Gianini (49). 

«Die Schweiz ist ein wunderbares Land»

Das Video auf Linkedin gepostet hat der Genfer Ständerat Mauro Poggia (66, MCG). Er ist begeistert und fragt sich: «In welchem Land auf der Welt können Parlamentarier aus allen politischen Lagern, am Ende einer Session zusammen die Freude am Leben in einer Demokratie feiern?» Und dies erst noch, nachdem man sich um Ideen gestritten hat. Und obwohl man unterschiedliche Sprachen spricht. 

Das Fazit von Ständerat Poggia: «Die Schweiz ist ein wunderbares Land, in dem der Gegner nicht ein Feind ist, sondern jemand, der die Debatte bereichert.» 

